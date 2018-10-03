照服員訓練補助放寬 參訓者學費補助最少8成

2018年10月03日 17:19 中時 李宜秦

照顧服務員訓練改由中央回歸各地方政府自辦，勞動部也放寬相關補助辦法。現在用人單位自辦自用照服員訓練，只需留用8成以上就可接受補助，參訓勞工不再僅限失業勞工，在職勞工參加比例可達15％，且勞動部提供參訓者80到100％的學費補助。新放寬的補助辦法目前已全面適用。

過去照顧服務員訓練由勞動部各就業分署辦理，今年起配合長照2.0計畫，回歸改由地方政府自辦，同時也開放用人單位自訓自用，勞動部擬定計畫給予補助。

勞動部訓練發展組副組長游勝璋表示，補助項目包括講師鐘點費、交通費、實習材料費用，另外顧及到離島與偏鄉地區師資少，特別提高補助授課鐘點費2成。

游勝璋表示，去年推動自訓自用時，有用人單位反應，有其他單位的員工也想要投入照服員工作或有突遇特殊情事無法繼續，因此勞動部由規定用人單位訓後須全數留用才可補助，放寬改為留用率8成即可補助。

另外為鼓勵勞工轉職投入照服員，過去用人單位辦理照服員訓練僅開放失業勞工參加，現在改為提供15％比率給在職勞工。勞動部也提供參訓者學費補助，中高齡者、原住民、身障者、二度就業婦女等可學費全免，其他一般勞工則可獲8成補助。

而照服員訓後證照分為學科與術科，由於許多學科上課內容可透過線上教學，因此勞動部也開放地方政府或用人單位開設照服員訓練服務時，可只開術科課程，不限制學科上課時數。

(中時 )