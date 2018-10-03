專攻無人自駕巴士 台灣智駕公司：朝國產自製率達 70％努力

2018年10月03日 17:17 中時電子報 戴安瑋

產官學各界菁英出席台灣智慧駕駛公司開幕茶會。（圖/台灣智駕公司提供）

台灣智慧駕駛董事長孫瑀（右）與執行長沈大維（左）擘畫無人自駕巴士發展願景。（圖/台灣智駕公司提供）

台灣智慧駕駛公司今舉行開幕茶會，董事長孫瑀表示，發展國產自駕車，是智慧運輸產業的夢想，也是台灣交通、經濟、科技各界合作的最好契機。在全球自駕車浪潮下，台灣隊必定能嶄露頭角。

台灣智駕公司團隊前身為「2018 桃園農業博覽會」自動駕駛巴士研發團隊，於今年3月間成功研發國內首輛民間自製的全電動自動駕駛巴士。該款無人小巴 70% 元件由台灣設計製造，於40天內在農博園區實際載客營運，累積660趟次、4000人搭乘。團隊核心成員有電動車硬體的創奕能源、自駕車感知模型開發的人因移動、原型車開發的奕兆綠能，以及智慧系統整合的全徽道安科技等。

為延續農博的成果，團隊於今年5月成立台灣智慧駕駛公司，持續升級原有的小型巴士，並開發新款6米長的無人駕駛中型巴士，現已獲得經濟部工業局智慧城鄉補助，預計在大型主題遊樂園載運遊客，同時參與桃園市自駕車場域建置，並計劃在捷運樞紐提供接駁。

該公司執行長沈大維表示，台灣智駕未來也打算將無人車外銷至其他亞洲國家，因為台灣具備都市和偏鄉環境、街廓狹小、機車密度高，可以做為亞洲其他左駕市場的研發基地，較國外自駕車的人工智慧系統更有優勢。

該公司專攻無人自駕巴士，沈大雄說，將朝國產自製率達70%。今天的茶會，邀請中華智慧運輸協會理事長張永昌、中華顧問工程司董事長吳盟分、台大先進公共運輸中心主任張學孔、台灣世曦前董事長李建中等產官學菁英均到場祝賀。

(中時電子報)