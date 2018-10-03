旅宿人員感人事蹟募集中！業者祭85萬元訂房獎勵找故事

為了向全球辛勤的旅宿人員致謝，Booking.com推出第2屆「＃BookingHero暖心住宿故事大選拔」。（Booking.com提供）

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何書青
圖中這對戀人在飯店接待人員協助下，完成的紐約中央公園婚紗圓夢故事，是第1屆暖心住宿故事大選拔的得獎故事。（Booking.com提供）
老夫婦（左、右）遠至蘇格蘭，靠著民宿老闆娘（中）全力幫忙而完成尋根之旅，也獲選為第1屆暖心住宿故事大選拔的得獎故事。（Booking.com提供）

在旅行中，除了沿途的風景和吃喝玩樂，旅宿人員對旅客的貼心協助，往往讓每段旅程更令人印象深刻、備感窩心。為向全球辛勤的旅宿人員致謝，Booking.com推出第2屆「#BookingHero暖心住宿故事大選拔」，邀請旅客於社群網站分享所遇過旅宿英雄的暖心事蹟，並祭出高達2萬5000歐元（約台幣85萬元）的Booking.com訂房獎勵，期望藉由活動讓這些溫暖動人的故事流傳出去，為世界注入暖流。

第1屆暖心住宿故事大選拔的得獎故事皆感動人心，像是在飯店接待人員協助完成下的紐約中央公園婚紗圓夢故事；或在斯里蘭卡深山中，旅館老闆娘蘇塔西於臨盆前無私地照顧受傷行動不便的旅客善舉；甚至還有老夫婦遠至蘇格蘭，靠著民宿老闆娘全力幫忙而完成的尋根之旅等。

Booking.com 副總 Olivier Gremillon表示：「旅行不只是造訪沒去過的地方，到處逛逛這麼簡單──回首旅程，旅途中那些熱心、善良的人，才是彼此獨一無二的回憶中的主角。我們的住宿夥伴每天都在創造旅行中點點奇蹟，無論是服務周到的小細節，還是關鍵時刻挺身相救，他們都是我們的旅宿英雄。我們不僅深受激勵，更深深佩服他們日復一日、不遺餘力的精神與貢獻。」

旅客只要於Booking.com的Facebook粉絲專頁或個人Instagram上，分享旅宿英雄「不遺餘力為旅客打造難忘旅程」精神的暖心事蹟，並於貼文中註明住宿名稱與旅宿英雄的名字與職稱、附上#BookingHero即能參加；若透過個人Instagram投稿，另需將個人頁面設定公開並標記@bookingcom。

「#BookingHero暖心住宿故事大選拔」活動期間為即日起至31日止，而後於2019年1月挑選出前3名，並將分別頒發2萬5000歐元（台幣約85萬元）的Booking.com訂房獎勵給首獎得主與旅宿英雄，以及5000歐元（約17萬台幣）的訂房獎勵給其餘2名得主與旅宿英雄。

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