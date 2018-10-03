苗栗農再推動資優生　獲金牌農村2銀1優

苗栗縣縣長徐耀昌（右二）於農村成果發表會中，大力推廣苗栗在地精緻農業特產。（巫靜婷攝）

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為輔導社區農業，申請「老時味」註冊商標，推廣苗栗在地特色精緻農產。（巫靜婷攝）
苗栗創意客家美食薑黃紅龜粿條，搭配客家桔醬或醬油辣椒皆十分有嚼勁。（巫靜婷攝）

2日苗栗農村成果發表會在中台灣農業博覽會苗栗館舉行，苗栗縣政府配合辦理輔導農村社區推動年度執行計畫，爭取農村再生補助經費共計15.2億，佔全國12.8%為全國最高。農村再生計畫串聯苑裡、三灣、泰安等三條軸線區域觀光，其中包括82處農再社區、10處休閒農業區，並在行政院農業委員會所舉辦的「金牌農村」選拔賽中，獲得2銀1特優的成績。

苗栗目前已有超過210個農村社區參與培訓，並有87處社區農村再生計畫通過核定（占全國核定756處約11.5%）。苗栗地區爭取全國最高農村再生補助經費，累計爭取軟硬體補助款亦為全國最高，共計15.2億，為全國農村再生推動之資優生。

農村再生計畫硬體工程包含「南庄鄉農夫市集空間改善」、「大湖酒莊環境改善工程」、「獅潭鄉農會穀倉再造工程」等。在軟體方面，將農村與休閒農業結合，申請「老時味」註冊商標，並結合金牌農村推出「薑麻園」、「黃金小鎮」、「蓬萊社區」來去苗栗住一晚的套裝行程。此外，聯合苑裡9處農再社區共同舉辦「幸福苗栗 稻陣來灣麗 仲夏米食季」活動。

透過縣府及社區共同努力，期望營造全民幸福農村、打造農村安居樂業之環境。10月14日中農博閉幕後，緊接著10月20、21日兩天在苗栗特色館舉辦苗栗農業嘉年華，行銷在地精緻農產，邀請企業與民眾共襄盛舉。

(中時 )

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