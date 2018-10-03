新設畜牧場遭駁回 《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》翻盤失敗

2018年10月03日 18:05 中時 周麗蘭

《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》5月間修正通過新設畜牧場必須距離村落500公尺、學校1公里，已送出的80件申請案全依新法加嚴審核，部分議員認為新法不應溯及既往，應重修自治條例，但議員意見兩極，留待下屆議會決定。

《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》加嚴審核，從舊法距離村落300公尺、學校500公尺，各提高為500公尺、1000公尺，以致審核中的80案有八成都遭駁回，引起畜牧業者不滿，縣議會3日重新討論。

副議長蘇俊豪、議員江文登主張，80件申請案產值高達32億元，縣府應依信賴保護原則，法令不應溯及既往，苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣都是如此，至於畜牧場密度可加嚴審核。

縣議員陳樹吉、蔡東富持反對意見，陳指出來大埤鄉設雞場、豬場都不是本地人，新設3場的畜養量就超過歷年的總和，晚上臭氣沖天；蔡則說，五月定期會才通過修正，本次又修豈不打臉自己，建議交由下屆議員裁決。

縣長李進勇答詢，他理解也同情畜牧業者的難處，但新舊法規適用問題必須依「從新」原則，法務部已經答覆，縣府無裁量空間，除非自治條例重新修訂。

兩派意見僵持不下，議長沈宗隆裁示本案「保留」，留待下屆縣議員處理。第18屆縣議會8次定期會，也於3日閉幕，本屆任期至12月24日。

(中時 )