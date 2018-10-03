昔霸氣發言：我就是豪門 范冰冰這句話揭消失123天慘況

2018年10月03日 17:25 中時電子報 吳玫穎

范冰冰致歉信，開頭第一句話揭曉消失這段時間狀況。（取自范冰冰微博）

大陸37歲女星范冰冰出道20 年，紅極一時，憑著電影《我不是潘金蓮》拿下金雞獎影后，去年獲邀擔任坎城影展評委，演技有目共睹，當年一句「我不嫁豪門，我就是豪門」，更被大批少女奉為勵志經典名言。但恐怕連范冰冰本人也想不到，自己竟會捲入「陰陽合同」逃稅風波，不僅突然消失長達123天，演藝事業全面中斷，現在還得繳交44億台幣天價罰款，引發兩岸網友熱烈討論。

人間蒸發多時的范冰冰，今日中午終於出現了，在微博po出一封文情並茂的致歉信，對於逃稅罪刑坦承不諱，在電影《大轟炸》和其他一些合約中出現「拆分合同」的逃稅狀況，深感愧疚，也完全接受相關稅務部門最終處罰決定。

同時范冰冰也被發現，在致歉信中的第一句話，已將她消失123天的處境完全說明，「最近一段時間，我經歷了從未有過的痛苦、煎熬」，令不少網友好奇范冰冰消失這段時間，到底是經歷了何種恐怖遭遇，「第一行有不能說的痛」、「第一段破題破的很好 有傳達到真實的感受」。

在范冰冰po出致歉信後，中共中央政法委員會第一時間也透過微信公眾號發文，指范冰冰作為娛樂圈代表性人物，其逃稅被重罰絕非針對她一人，而是針對其背後的亂象，又強調「為富不仁，見光必死」，文中也提及「范冰冰雖偷逃稅款數億元，罰款是依法，不判刑也是依法」，疑似暗示范冰冰只會被罰款，不會被判刑。

(中時電子報)