影》利用演化力量造福人類 美英3學者獲諾貝爾化學獎

2018年10月03日 17:24 中時電子報 江飛宇 、 楊幼蘭 、 何宜玲

諾貝爾化學獎直播現場

2018年的諾貝爾化學獎得主3日揭曉，由美國學者亞諾（Frances Arnold）與史密斯（George Smith），還有英國學者溫特（Sir Gregory Winter）共同獲獎。其中亞諾研究「酶定向進化」，獲得900萬瑞典克朗(約3,100萬元台幣)的其中一半，而另一半獎金由史密斯與溫特的「胜肽及抗體之噬菌體展示技術」平分。

美、英學者史密斯（George P. Smith）、溫特（Sir Gregory P. Winter）和亞諾（Frances H. Arnold）共享本屆諾貝爾化學獎。(圖/路透)

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Join the excitement and use the hashtag: #NobelPrize.https://t.co/VwnBpRbuF1 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

美國學者亞諾。(圖/加州理工學院)

英國學者溫特(Sir Gregory P. Winter)。(圖/youtube)

有「噬菌體展示技術之父」稱呼的喬治史密斯博士。(圖/密蘇里大學)

他們的研究領域是「定向酶」，將基因突變導入酶中，接著觀察這些突變所產生的影響。這可以快速利用細菌合成我們所需要的藥品，其應用領域相當廣泛，包括製作藥品、治療癌症，也可以製造從生物燃料。可以說「利用演化力量，製造新酵素與抗體」。

諾貝爾的一位評審說，這3位科學家將達爾文（Darwin）的演化原理，應用在試管中。

亞諾女士現年62歲，她早年就讀普林斯頓大學機械工程系，之後轉換跑道鑽研有機化學，得到加工理工學院博士學位，之後投入以生物方式製作化學材料的相關研究，她是史上第5位女性得主，相當難得。前4名分別是瑪麗·居里（1911年）、伊雷娜·朱利歐-居里（1935）、霍奇金（1935）、約納特（2009）。

The Latest: 3 scientists awarded chemistry Nobel Prize. https://t.co/9V43rSEJaC — The Associated Press (@AP) October 3, 2018

她的研究得以讓人類減少許多有毒催化劑的使用，並開發可用於如開發生物燃料和生產藥物等各種領域的酶。

Nobel in chemistry announced https://t.co/U8cWSH3KsF — The Australian (@australian) October 3, 2018

溫特現年67歲，是英國劍橋大學三一學院成員，也是治療性單株抗體的先驅。他1986年發明了「擬人化」和全擬人化的噬菌體展示技術，以及用於治療的抗體相關技術。他是醫學研究委員會分子生物學實驗室，主管蛋白質和核酸化學分部。

史密斯現年77歲，是美國密蘇里大學哥倫比亞分校（University of Missouri-Columbia）的化學教授。

諾貝爾化學獎從1901年至2017年，已頒發109次，其中63次，出現1名得主單獨獲獎，其他是多人共得，因此共178人獲此殊榮。得獎者的平均年齡是58歲，最年長的得主是費恩（John B. Fenn），他在2002年以高齡85歲於獲獎，而最年輕得主是佛雷德里-朱利歐-居禮（FrédéricJoliot-Curie），當時他才35歲，他是居禮夫人的女婿。

(中時電子報)