影》利用演化力量造福人類 美英3學者獲諾貝爾化學獎

美、英學者史密斯（George P. Smith）、溫特（Sir Gregory P. Winter）和亞諾（Frances H. Arnold）共享本屆諾貝爾化學獎。(圖取自諾貝爾官方推特)

友善列印
中時電子報
諾貝爾化學獎直播現場

2018年的諾貝爾化學獎得主3日揭曉，由美國學者亞諾（Frances Arnold）與史密斯（George Smith），還有英國學者溫特（Sir Gregory Winter）共同獲獎。其中亞諾研究「酶定向進化」，獲得900萬瑞典克朗(約3,100萬元台幣)的其中一半，而另一半獎金由史密斯與溫特的「胜肽及抗體之噬菌體展示技術」平分。

美、英學者史密斯（George P. Smith）、溫特（Sir Gregory P. Winter）和亞諾（Frances H. Arnold）共享本屆諾貝爾化學獎。(圖/路透)

美國學者亞諾。(圖/加州理工學院)
英國學者溫特(Sir Gregory P. Winter)。(圖/youtube)
有「噬菌體展示技術之父」稱呼的喬治史密斯博士。(圖/密蘇里大學)

他們的研究領域是「定向酶」，將基因突變導入酶中，接著觀察這些突變所產生的影響。這可以快速利用細菌合成我們所需要的藥品，其應用領域相當廣泛，包括製作藥品、治療癌症，也可以製造從生物燃料。可以說「利用演化力量，製造新酵素與抗體」。

55年來首現女性 帶來雷射革命 美加法3學者獲諾貝爾物理獎
影》研究抗癌新法有成 諾貝爾生醫獎由美日學者共得

諾貝爾的一位評審說，這3位科學家將達爾文（Darwin）的演化原理，應用在試管中。

亞諾女士現年62歲，她早年就讀普林斯頓大學機械工程系，之後轉換跑道鑽研有機化學，得到加工理工學院博士學位，之後投入以生物方式製作化學材料的相關研究，她是史上第5位女性得主，相當難得。前4名分別是瑪麗·居里（1911年）、伊雷娜·朱利歐-居里（1935）、霍奇金（1935）、約納特（2009）。

她的研究得以讓人類減少許多有毒催化劑的使用，並開發可用於如開發生物燃料和生產藥物等各種領域的酶。

溫特現年67歲，是英國劍橋大學三一學院成員，也是治療性單株抗體的先驅。他1986年發明了「擬人化」和全擬人化的噬菌體展示技術，以及用於治療的抗體相關技術。他是醫學研究委員會分子生物學實驗室，主管蛋白質和核酸化學分部。

史密斯現年77歲，是美國密蘇里大學哥倫比亞分校（University of Missouri-Columbia）的化學教授。

諾貝爾化學獎從1901年至2017年，已頒發109次，其中63次，出現1名得主單獨獲獎，其他是多人共得，因此共178人獲此殊榮。得獎者的平均年齡是58歲，最年長的得主是費恩（John B. Fenn），他在2002年以高齡85歲於獲獎，而最年輕得主是佛雷德里-朱利歐-居禮（FrédéricJoliot-Curie），當時他才35歲，他是居禮夫人的女婿。

(中時電子報)

川普協助父母避稅 8歲就成百萬富… 南韓統一部長官明訪朝 討論《平…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。