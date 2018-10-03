台鐵花蓮新站正式啟用 代理縣長蔡碧仲歡迎國內外遊客到訪花蓮

2018年10月03日 17:26 中時電子報 綜合報導

眾所期待的台鐵花蓮新站今(3)日正式啟用！花蓮縣代理縣長蔡碧仲、交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身、立法委員蕭美琴及徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、花蓮市長魏嘉賢等貴賓出席啟用典禮，總統蔡英文也特別在典禮結束後到場參訪，新站三樓大廳湧入滿滿旅客及鄉親，相當熱鬧。

蔡碧仲表示，他上任第三天即核發新站使用執照，以往花蓮車站在人潮高峰期往往過於擁擠，在中央及地方共同努力下，花蓮車站成為台北、台中、高雄之後的第四個特等站，他要代表花蓮鄉親感謝工程人員於施工期間的辛勞，期盼新站啟用後紓解人潮、提升運輸效能，並歡迎國內外遊客到訪。

「花蓮有好山、好水、好人情，現在還有好車站！」吳宏謀致詞說，花蓮是台灣最美的地方，也是觀光大城，花蓮車站更是東部陸路運輸的重要樞紐，蔡總統非常關心東部交通建設，未來將加速完成各項交通基礎建設，讓東部交通路網更完善。

鹿潔身表示，花蓮站平均每天有近3萬人次進出站，連續假期最高曾達5萬人次，收益僅次於台北站。為提升花東線鐵路整體服務效能，台鐵規劃改善新城站至台東站間沿線27個車站及周邊附屬設施，花蓮新站是最後一塊拼圖，第一階段今日正式啟用。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲、交通部長吳宏謀、台鐵局長鹿潔身、立法委員蕭美琴及徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、花蓮市長魏嘉賢等貴賓共同出席臺鐵花蓮新站啟用典禮。（花蓮縣政府提供）

花蓮新站啟用後，候車空間擴增為現有的6.5倍，升降式電梯新設6座、電扶梯由6座增至13座，將可滿足每日5萬人次的旅運需求，並新建連接東、西站的自由通道，可俯瞰欣賞列車進出及飛機起降，現場吸引許多民眾駐足拍照，成為花蓮新的熱門打卡點。此外，新站地面上設有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」、大廳設有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美。

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(中時電子報)