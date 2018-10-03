南韓統一部長官明訪朝 討論《平壤宣言》落實方案

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旺報
呂佳蓉

南韓統一部長官趙明均今日表示，要如何將《平壤共同宣言》付諸於實踐至關重要，明日將與代表團訪問北韓，並與朝方討論落實方案。

趙明均今日在南韓首爾一家酒店舉行的世界韓人會長大會開幕式上發表演講作上述表示。他在演講中詳細介紹第三次文金會達成的協議內容，並強調韓朝之間的經濟合作將給經濟陷入低迷的南韓經濟帶來新增長的動力。

他說，雖不能馬上推進有關合作專案，但需要從現在開始扎實做好準備工作。在北韓致力於發展經濟的情況下，為兩韓經濟合作發展提前做準備有助於促進無核化進程。另外，針對北韓領導人金正恩承諾將訪韓一事，趙明均指出，若北韓最高領導人能夠訪問首爾，相信朝鮮半島和平將趨於常態化，韓朝互信關係也將得到進一步鞏固。

趙明均將從4日起對朝鮮進行為期三天的訪問，出席《10·4韓朝共同宣言》11周年紀念儀式。據悉，趙明均將在訪問期間會見朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權，雙方可能就有關《平壤宣言》各項協定落實方案的後續會談日程進行磋商。同行訪朝的南韓官員有保健福祉部次官（副部長）權德喆、文化財廳廳長鄭在淑，兩人有望與朝方分別討論保健合作、開城高麗王朝遺址滿月台共同發掘項目合作事宜。

(旺報 )

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