配合捷運綠線　台中文心路平完工

文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工，台中市長林佳龍（左三）前往視察表示，台中即將邁入捷運時代，成為國際化都市。（黃國峰攝）

友善列印
中時
台中市與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工。（黃國峰攝）
台中市與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工。（黃國峰攝）
台中市與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工。（黃國峰攝）
文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工，其中人行道設置反向式公車亭。（黃國峰攝）
文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工，其中人行道擴寬，將公共設施對齊，讓行人暢行無阻，市府將宣導一周，人行道禁停機車。（黃國峰攝）

與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，經二年的努力，3日宣告完工。台中市長林佳龍期許這是一條「鑽石級」路平工程，搭配未來捷運綠線，文心路將實現台中市第一條Mr. B&B複合式交通運輸系統，捷運、鐵路、公車、自行車將暢行無阻。

建設局長黃玉霖表示，文心路路平工程，自文心北屯路口至烏日高鐵站區的台74號橋建國路段，總長13.7公里，文心路兩側含街廓人行道拓寬工程則長達20.4公里。文心路三合一工程更締造許多不可能的任務及創新設計，尤其採取「透水地磚」作為人行道鋪面，以管式混凝土結構層和排水礫石樁，快速吸收逕流水導入地表，這種讓人行道「會呼吸、猶如海綿」的先進工法，創新設計獨步全國。

台中市長林佳龍表示，台中市捷運綠線通車後進入捷運時代成為國際化都市，市府針對捷運綠線沿線文心路施作路平、人行道拓寬及騎樓整理，並將地下自來水管線一併汰換，畢其功於一役，可說是完成台中史上長度最長、難度最高、經費最多的一項路平計畫。

台中市長林佳龍接著表示，文心路是首條實現Mr. B&B的道路（Metro捷運、Rail鐵道、Bus公車、Bike自行車），未來旅客上下捷運車站將會非常便利，因為旁邊就有公車、自行車等綠色運具能夠轉乘，相信對於提升捷運的運量會有相當大的幫助，也能進一步改善空汙，但現有部分民眾將汽機車停在人行道、自行車道上，呼籲想違停民眾「不要試探市府的決心」。

交通局長王義川表示，市府會進行一周的宣導期，規定汽機車不可停於文心路人行道及自行車道。文心路及週邊巷道內已劃設路邊汽機車停車格6800格，也開放騎樓停放機車，請機車族停車時務必排放整齊，騎樓留下至少2公尺人行通道。

(中時 )

新北》侯友宜化身「暖男」5分鐘… 全國首座「巨無霸稻草鯨魚」周六…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。