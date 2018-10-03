配合捷運綠線　台中文心路平完工

2018年10月03日 17:51 中時 黃國峰

台中市與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工。（黃國峰攝）

台中市與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工。（黃國峰攝）

台中市與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工。（黃國峰攝）

文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工，其中人行道設置反向式公車亭。（黃國峰攝）

文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，3日宣告完工，其中人行道擴寬，將公共設施對齊，讓行人暢行無阻，市府將宣導一周，人行道禁停機車。（黃國峰攝）

與捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，經二年的努力，3日宣告完工。台中市長林佳龍期許這是一條「鑽石級」路平工程，搭配未來捷運綠線，文心路將實現台中市第一條Mr. B&B複合式交通運輸系統，捷運、鐵路、公車、自行車將暢行無阻。

建設局長黃玉霖表示，文心路路平工程，自文心北屯路口至烏日高鐵站區的台74號橋建國路段，總長13.7公里，文心路兩側含街廓人行道拓寬工程則長達20.4公里。文心路三合一工程更締造許多不可能的任務及創新設計，尤其採取「透水地磚」作為人行道鋪面，以管式混凝土結構層和排水礫石樁，快速吸收逕流水導入地表，這種讓人行道「會呼吸、猶如海綿」的先進工法，創新設計獨步全國。

台中市長林佳龍表示，台中市捷運綠線通車後進入捷運時代成為國際化都市，市府針對捷運綠線沿線文心路施作路平、人行道拓寬及騎樓整理，並將地下自來水管線一併汰換，畢其功於一役，可說是完成台中史上長度最長、難度最高、經費最多的一項路平計畫。

台中市長林佳龍接著表示，文心路是首條實現Mr. B&B的道路（Metro捷運、Rail鐵道、Bus公車、Bike自行車），未來旅客上下捷運車站將會非常便利，因為旁邊就有公車、自行車等綠色運具能夠轉乘，相信對於提升捷運的運量會有相當大的幫助，也能進一步改善空汙，但現有部分民眾將汽機車停在人行道、自行車道上，呼籲想違停民眾「不要試探市府的決心」。

交通局長王義川表示，市府會進行一周的宣導期，規定汽機車不可停於文心路人行道及自行車道。文心路及週邊巷道內已劃設路邊汽機車停車格6800格，也開放騎樓停放機車，請機車族停車時務必排放整齊，騎樓留下至少2公尺人行通道。

(中時 )