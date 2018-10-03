謝盈萱化身吸血鬼 《媽媽桌球》在美獲獎

謝盈萱在《媽媽桌球》飾演地版吸血鬼。（前景提供）

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第55屆金馬獎入圍名單日前出爐，剛獲得最佳女主角提名的謝盈萱又傳佳績。她與金鐘影后王琄共同主演、由新銳導演莊翔安執導的輔導金短片《媽媽桌球》，在第4屆美國華盛頓華語電影節（D.C. Chinese Film Festival）中勇奪最佳劇情短片。謝盈萱得知得獎消息後忍不住驚喜尖叫！

華盛頓華語電影節是北美地區最具影響力的華語電影節，今年由金馬獎特別貢獻獎新科得主廖慶松赴美擔任評審團主席，最佳劇情片大獎則頒給荷蘭鹿特丹影展大銀幕獎提名作品、由童星樂樂與傳奇影后盧燕主演的《小玩意》，與《媽媽桌球》成為唯一兩部在該影展獲獎的台灣電影。

謝盈萱在《媽媽桌球》中飾演一位暗藏在「媽媽桌球社」中的台灣在地版吸血鬼，與飾演面臨空巢期母親的王琄有許多精彩對手戲。導演莊翔安表示，謝盈萱散發的領袖氣質與片中角色不謀而合，而被導演爆料有點肢障的她為了讓球技具有說服力，也在拍攝《誰先愛上他的》期間抓緊時間練球，敬業精神連導演也佩服不已。

曾獲得金穗獎最佳編劇的導演莊翔安目前正在籌備首部劇情長片作品《來自冥王星的你》，該片也入圍了今年金馬影展創投項目，內容同樣探索奇幻類型、並加入浪漫愛情元素。《媽媽桌球》由廖慶松、王童、黃茂昌監製，描述失意的中年母親阿綿發現老公外遇、女兒也不常回家，決心改變生活而來到了媽媽桌球社。這裡每個媽媽看起來都活力十足又年輕，原以為來到了烏托邦的她，卻意外發現這裡有著不為人知的秘密。當她成為了永生不死的吸血鬼，是否也獲得了永遠讓家人留在身邊的機會？短片將於11月在高雄電影節舉行台灣首映。

入圍荷蘭鹿特丹影展大銀幕獎的《小玩意》由新銳荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）自導自演，先後曾於金馬奇幻影展及上海電影節展映，描述一位攝影師在台北街頭拍照時，意外捕捉到樂樂飾演的女主角影像，兩人原無交集的世界竟出現穿越時空的交疊情節。《小玩意》除了剛拿下華盛頓華語電影節最大獎，也持續獲得國際影壇注目，即將在10月21日受邀於羅馬電影節（Rome Film Fest）舉行展映，並入圍了土耳其馬拉蒂亞電影節（Malatya International Film Festival）競賽單元，導演也即將於11月赴土耳其參與盛會。

(中時 )

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