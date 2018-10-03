9歲全家流落街頭 貝姬G《機器戰犬》演親身經歷

2018年10月03日 17:51 中時 潘鈺楨

貝姬G（中）與機器戰犬發展出一段感人情誼。（傳影提供）

嘻哈小天后「貝姬G」，去年她參與經典超級英雄電影《金剛戰士》飾演的「黃衣戰士」，這次她將在科幻電影《機器戰犬》中演出高科技忠狗最善良聰明的夥伴，如《大黃蜂》般領軍對抗黑暗軍隊與財閥，與虛擬AI戰犬尬戲！

貝姬G在《機器戰犬》飾演寄人籬下的卑微幫傭，卻不被身份限制，充滿正義感與勇氣和男主角同進退，沒想到無家可歸竟然是她自己的真實故事！從13歲開始在網路分享自己翻唱的歌曲，急於出道竟是因為9歲時全家淪落街頭，身為長女不得不幫忙分擔家計，養活三個弟弟妹妹。貝姬G坦承父母曾因為繳不出貸款而被沒收房子，全家六口不得不暫居在爺爺家的「車庫」，更因為被同學嚴重霸凌而休學，談起當時的情況她展現超齡成熟：「我叫自己振作，想想能為家人做什麼...我才9歲不能打工，但既然喜歡唱歌，不如就進演藝圈吧！」

歌唱天賦讓她迅速累積大批死忠粉絲，更獲得饒舌天王will.i.am親睞合作。貝姬G將自己的真實經驗化做表演動力，都注入《機器戰犬》的角色中：「我們都曾被霸凌，但我現在可以演電影！不管別人怎麼看待我們都要相信自己！」

《機器戰犬》故事講述失意少年與神秘戰犬因為一次意外的救命之恩，逐步發展出一同對抗財團的超凡友誼，不同於以往好萊塢製片模式，導演奧利佛戴利本業原是製作高端醫療模擬動畫，當初只憑概念圖就在線上集資平台獲得近1200萬台幣資金。奧利佛以這筆錢製作了《機器戰犬》的七分鐘前導短片，為電影籌措拍攝資金，最後由《黑暗騎士》金牌編劇成功搶佔，將製作成本上拉至至少3億台幣。

艾克索（A-X-L)，世界上最高機密的人工智慧機械狗，在一次實驗失敗後下落不明，強大武力成為全球爭搶的目標。比賽失意的越野重機少年邁爾斯，在沙漠中發現並救出受傷的艾克索，它不只是超凡進化的機器戰犬，更是邁爾斯最忠誠的寵物夥伴。隨著兩人友誼日漸深厚，軍方和軍火方也逐漸鎖定了他們的下落，即刻展開全面追捕，誓死奪回唯一的AI機械實驗品！邁爾斯和他的機器戰犬，將如何對抗來自全球最黑暗的高科技追緝呢？《機器戰犬》將於10月12日在台上映。

(中時 )