去年來台受陸關切 懷俄明州州長：駐台商辦有利雙方

2018年10月03日 17:56 中時 陳建瑜

美國懷俄明州籌備5年，今正式在台成立「亞太商務辦事處」，這是2008年以來，國外政府再度來台設立駐點。懷俄明州州長米麥特（Matt Mead）今表示，去年他來台灣時，接到中國方面關切，但這次並沒有；他強調，「我是懷俄明州州長」，在台設立商務辦事處對台灣及懷俄明州都有好處。

這是米麥特第3度率團來台訪問。5年前米麥特來台時，就興起來台設立商務辦事處的想法，而去年他來台時，中國還打電話關切時，米麥特早已在台。「懷俄明州亞太商務辦事處」是美國第7個州政府在台設立商務辦事處。

米麥特今在台主持成立商辦記者會，希望將高科技區塊鏈（Block Chain）推廣到台灣養豬業者，讓台灣民眾吃到有「生產履歷」的豬肉。

台灣是懷俄明州設立海外商辦首站，米麥特指出，懷俄明州已有30年未在海外設立商辦處，來台設立主因除台灣民主、人民溫暖及好客外，台灣科技產業非常發達。希望藉由來台設立商辦處，可拓展懷俄明州科技外，也希望分享懷俄明州科技給台灣在經濟發展上。

另外，米麥特說，他們欲拓展觀光業，歡迎台灣民眾考慮到懷俄明州遊玩；同時，在教育合作上，希望兩地學生能夠交換，互相學習文化、歷史及科技。

對於來台設立商辦處的決定是否受到中國壓力？米麥特表示，上次（2017年）來台時，他受到中國方面關切，但這次並沒有。他詢問其他州長時，他們也偶爾會收到中國關切。他們相信台灣是美國的好朋友，更是懷俄明州的好朋友。

米麥特強調，他相信中國對此會有意見，但「我是懷俄明州州長」，他的責任就是尋找對懷俄明州人民的最佳利益。現在設立商辦處，不僅對懷俄明州是最佳決定，也是有益於台灣人民。

(中時 )