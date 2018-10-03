全國首座「巨無霸稻草鯨魚」周六在草屯植物公園公開亮相

2018年10月03日 17:53 中時 楊樹煌

▲2018稻草工藝文化節‧回稻舊時光開幕式將邀請鹿港老街狀元糕老師傅廖燕山，到場製作傳統古早味狀元糕。（楊樹煌攝）

▲文史工作者梁志忠展示地方懷舊文物，包括早期日常用品及童玩ㄤ阿標等。（楊樹煌攝）

▲泡泡龍達人許日榮帶領小朋友們玩歡樂泡泡趴，讓學童們都嗨翻天，開心不已。（楊樹煌攝）

▲稻草工藝文化節展示用稻草編織的大型「稻草媽祖」，現場將提供民眾默拜及擲杯筊試運氣活動。（楊樹煌攝）

▲全國首座「巨無霸稻草鯨魚」，6日將在草屯植物公園公開亮相。（楊樹煌攝）

草屯地區年度最大型的文化活動「2018稻草工藝文化節‧回稻舊時光」，6日將在草屯植物公園隆重揭幕，屆時除有系列相關文化活動，並有全國首座以稻草編織的「巨無霸稻草鯨魚」在會場公開亮相，將是全國獨一無二的巨型草編創作。

這項已連續開辦20年，活動1年比1年聲勢浩大的2018稻草工藝文化節‧回稻舊時光活動，今3日在草屯鎮公所1樓中庭舉行記者會，由草屯鎮長洪國浩主持，會中並宣佈今年稻草工藝文化節將於6日上午9時在草屯植物公園隆重揭幕，活動連續3周，至21結束，歡迎大家一起來體驗稻草工藝創作及歡樂草鞋墩人文風情。

今天的會場中，下屆草屯鎮長參選人簡景賢、周信利及林永鴻均全程參與，縣議員參選人陳國大、洪巧娟也到場；現場特邀在鹿港老街製作狀元糕的廖燕山老師傅，到場製作傳統古早味狀元糕；文史工作者梁志忠也到場展示地方懷舊文物，包括早期日常用品的藥包、童玩的ㄤ阿標、電土燈、珠仔檯及老舊的電風扇等等。

最令人矚目的是，現場還展示用稻草編織的大型稻草媽祖及各式迷妳稻草人、各種動物造型的海豚等稻草編織；並有泡泡龍達人也是街頭藝人許日榮現場示範在人的頭上吹泡泡帽，並帶領小朋友們玩歡樂泡泡趴，讓學童們都嗨翻天，開心不已。

稻草工藝文化節開幕日起並有超吸睛的摩天輪大型遊樂設施、小火車、動物氣墊、古童玩時光機並有展現在地文化的稻草編織，其中將以全國最大、高430公分、長520公分、寬415公分的巨無霸鯨魚及高240公分、寬400公分的大章魚以及造型可愛的小海豚等唯妙唯肖的海底世界生動作品，會最令人驚艷，值得民眾期待並親子參與同樂。

(中時 )