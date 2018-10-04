北市2018白晝之夜 6日18時開始交管

2018年10月04日 07:09 中時 謝明俊

北市2018年白晝之夜活動交通管制圖。〔警方提供〕

台北市「2018白晝之夜」活動，將在107年10月6日（星期六）18時至翌(7)日6時，假臺北市立美術館廣場－花博公園－中山北路三段－南西商圈－臺北當代藝術館沿線舉，台北市警局針對相關活動實施交通管制措施如下：

一、活動內容：

(一)開幕活動「白晝開幕式」：於10月6日18時至19時假花博公園舞蝶館舉行。

(二)體驗活動「大人運動會」：於10月6日23時至翌(7)日3時假中山北路三段(民族東路至水晶情人橋下)舉行。

(三)展演活動「有眼不識中山活動、白雪綜藝團」：於10月6日17時30分至22時假長安西路（南京西路64巷至建成國中停車場前）舉行。

(四)中山北路一至三段沿線各區域靜態作品展覽，展演時間為10月6日18時至翌(7)日6時。

二、活動期間交通管制措施如下：

(一)10月6日16時至10月7日6時，於中山北路三段（民族東路至水晶情人橋下）北向2線慢車道及海霸王後巷1線道進行交通管制。

(二) 10月6日15時30分至23時，於長安西路（南京西路64巷至建成國中停車場前）西向外側1線道進行交通管制，另調撥西向內側1線道往東，供雙向通行。

三、籲請用路人特別注意及配合措施：

(一)活動期間建議避免開車行經上述管制區域，並建議駕駛朋友提早改道行駛，如須行經活動區域請減速慢行，以維交通安全。

(二)本次活動臺北捷運公司將延長捷運圓山站至臺北車站班次夜間營運時間至凌晨6時，請欲參觀民眾，多加搭乘捷運大眾運輸工具前往。

(三)活動期間，如遇車流量大致影響交通順暢，將視情況實施擴大彈性管制，請駕駛人遵守路口員警、義交指揮，改道行駛。

為減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )