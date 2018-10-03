保羅路德肉貼史帝夫庫根 躺熊皮「辦事」

保羅路德（上）與史帝夫庫根有激情「疊疊樂床戲」。（甲上提供）

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《阿莉芙》演員舞炯恩（右）和歌手馮玟璇觀影。（甲上提供）

繼漫威英雄電影《蟻人》全球賣座後，好萊塢巨星保羅路德攜手英國喜劇天王史帝夫庫根在爆笑新作《兩個爸爸》同台飆戲。保羅路德一改昔日英雄姿態，在《兩個爸爸》片中尺度大開，竟和史帝夫庫根在地上玩起疊疊樂，辛辣爆笑的劇情讓電影討論度破錶。電影2日在台首映，歌手郭靜、「焦糖哥哥」陳嘉行、《阿莉芙》台北電影獎「最佳新演員」舞炯恩、歌手馮玟璇等人紛紛出席，郭靜表示：「整部電影詼諧又好笑，我從頭笑到尾！」

繼《當我們”假ㄍㄟˋ”在一起》後，又一部由「蟻人」保羅路德、喜劇天王史帝夫庫根聯手主演的爆笑喜劇《兩個爸爸》，其中兩人激情爆笑的疊疊樂床戲被史帝夫爆料：「保羅為這場戲加了很多料！」據悉在地上拍攝是保羅的點子，且保羅還加碼要求在地上鋪毛皮，劇組竟然真的變出一張熊皮，於是他們就在熊皮上「辦事」，保羅則說：「這是一種閨房情趣，讓大家見識到室內也能有野戰刺激感。」

故事敘述知名美食節目主持人厄拉莫斯(史帝夫庫根飾)和節目製作人保羅(保羅路德飾)是一對同性伴侶，他們一起住在位於聖塔菲的華麗豪宅裡，三不五時就開轟趴宴客，過著隨心所欲的優渥生活，而小倆口卻都是嘴上不饒人的狠角色，鬥嘴是生活日常，揶揄對方更是彼此添情趣的方式！某天一個小孩的突然造訪，打亂了他們的生活節奏，原來他是厄拉莫斯從未謀面的金孫，而金孫的亂入也讓他們的感情有了重大變化。電影5日在台上映。

(中時 )

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