護蟹犬一夜巡三趟蟹池 旺旺守護家中飯碗

大閘蟹養殖戶江少乾與妻子一起養殖有機大閘蟹，家中的寵物旺旺也是幫忙看管的得力員工。（張祈攝）

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旺旺是大閘蟹養殖場的盡責員工，負責半夜巡邏池邊，趕走趁夜打劫的夜鷺。（張祈攝）
台灣犬旺旺是江少乾養了10多年的老狗，跟著他從耕田到養蟹，現在是一隻稱職的護蟹犬。（張祈攝）

光復有機大閘蟹養殖戶江少乾有一池5分地的有機大閘蟹池，平時就是他和妻子，還有養了10多年的台灣犬旺旺共同經營，9年前從農夫轉行當「蟹農」，原本陪著他耕田的旺旺，也轉為護蟹犬，負責在晚上巡池，趕走趁夜打結的暗光鳥（夜鷺）。

半路出家的江少乾看上大閘蟹好價格，毅然決然投資百萬養殖有機大閘蟹，興盛時期共有10多家，受到養殖高風險及進口大閘蟹價格影響，目前全花蓮僅剩2家苦撐。

江少乾回憶剛入行什麼都不懂，為堅持有機養殖，不僅自己上山引水，以農作物、新鮮魚貨打成飼料，每年花10餘萬購買蟹苗，前三年存活率不到1成，這幾年才逐漸抓到訣竅，「養活的數量比較多了」。

因為大閘蟹都選在夜間爬上岸邊聚集，引來許多「識貨」的夜鷺半夜打劫，江少乾說，除了要擔心螃蟹逃走，半夜還要起床趕鳥，跟在身邊的旺旺也陪著他起床趕鳥，晚上聽到旺旺的吠聲，就知道又有鳥小偷來了。

後來逐漸累積資金，江少乾在池子四周、上方加裝防鳥網，地面也圍起高板子，避免螃蟹逃家，但旺旺還是堅持夜間巡池的工作，白天也在池邊觀望，江少乾說，只要有鳥類飛過，旺旺就會啟動衝去狂吠。

江少乾笑說，大閘蟹一年只產一次，等於家中生計全靠那年的收成，我們吃什麼，旺旺也吃什麼，大概也擔心收成不好，伙食受影響，所以非常認真把關家中經濟來源，是稱職的大閘蟹養殖員工。

(中時 )

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