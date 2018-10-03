上個廁所就死了！司機路過2.4億豪宅 被27樓玻璃爆頭

2018年10月03日 18:02 中時電子報 莊楚雯

上個廁所就死了！司機路過2.4億豪宅 被27樓玻璃砸中(翻攝自Mick Ferris FB)

昨天(10/2)上午10點左右，英國一棟豪宅下方發生一名司機被27樓高落下的玻璃砸到、當場死亡。司機的同事聽到這消息後不敢置信，明明他只是過個馬路去上廁所，就慘死在玻璃下，真的有夠倒楣。

這名死亡的司機是任職英國倫敦巴士的費里斯（Mick Ferris），53歲的他熱愛自己的工作，常常將工作照PO上臉書分享。據《太陽報》報導事發當天費里斯因為尿急，跑到河岸廣場酒店（Riverbank Plaza Hotel）上廁所，解放完準備過馬路回車上、繼續工作，再經過隔壁豪宅時，忽然被上方墜落的重物爆頭，當場慘死街頭。

這個砸死費里斯的重物是一塊從27樓掉下來的玻璃。目擊者賴利（Paddy Riley）表示，他開車經過正巧看見一名中年男子渾身是血倒在地上，碎玻璃散落一地，抬頭發現是頂樓窗戶少了一片玻璃「一群工人圍著死者，邊爭論邊指向頂樓窗戶，這時我看見一張白紙緩緩地飄出窗外。」

費里斯的同事聽聞此噩耗都非常難過，卻也無奈表示「他下車前只說要過馬路去上廁所，想不到在回來的路上就這樣遇到死劫走了。」據傳這棟豪宅共27層樓高，一戶售價是270萬英鎊至625萬英鎊，相當於台幣1億7百萬到2.4億元之間。

(中時電子報)