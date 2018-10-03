花蓮》小英探索「藍金」 挺劉曉玫打造海洋資源博物館

蔡英文總統與花蓮縣長參選人劉曉玫到台肥足癒步道體驗海洋深層水。（許家寧攝）

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蔡英文總統（右）體驗只有9度的沁涼海洋深層原水，驚呼「好冰！」（許家寧攝）
蔡英文與花蓮縣長參選人劉曉玫參訪台肥海洋深層水園區，探索珍貴「藍金」。（許家寧攝）

民進黨行動中常會30日到花蓮，總統兼黨主席蔡英文與花蓮縣長參選人劉曉玫參訪台肥海洋深層水園區，探索珍貴「藍金」，並力挺劉曉玫提出整合縣內海洋資源、打造花蓮港成為國際遊輪中繼站，並推動花蓮首座「國立海洋資源博物館」，發展花蓮成為海洋大縣。

蔡英文與劉曉玫昨日在開會前先參訪台肥園區，體驗只有9度的沁涼原水，驚呼「好冰！」得知抽自海底662公尺深的海洋深層水，還能透過冷能利用與溫差發電，此外也可廣泛運用在健康食品、保養品及洗潔劑等生技產業，頻頻點頭肯定。

劉曉玫表示，花蓮是山與海的故鄉，擁有非常好的天然條件，觀光人數卻被台東遠遠超越，近8年台東遊客人次倍增，從75萬成長到140萬人次，反觀花蓮卻從85萬人次成長到105萬人次，成長幅度小於台東，觀光客人數也被超越，發展令人憂心。

劉曉玫主張，東部縣市僅剩花蓮沒有「國立級」博物館，花蓮因長期缺乏室內觀光場館，限縮了觀光發展，若有機會她會與立委蕭美琴合作，向中央爭取設立國立海洋資源博物館，推廣食魚教育、養殖教育等各種海洋知識，打造花蓮第一個國家級博物館。

劉曉玫也規劃，希望發揮花蓮得天獨厚的天然條件，讓花蓮觀光朝陸海空三度立體化發展，積極開發海洋觀光資源，從清水斷崖、七星潭到台肥園區之間海岸線打造「海洋文化觀光特區」廊帶，將花蓮打造成著名「國際觀光新樂園」。

(中時 )

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