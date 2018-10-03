日月光年購綠電40萬度 全台第一家

2018年10月03日 18:06 中時 廖德修

日月光集團今天舉行智慧電網期中發表會。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光響應綠色節能，除了推行智慧電網，更朝再生能源邁步，日月光集團今（3）日宣布，除了高雄廠自2014年起，連續四年認購台電綠色電力外，今年起更與大同企業合作，進行綠電直購，由大同企業以太陽能發電供應日月光每年40萬度，成為全台第一家直接與再生能源業者購買綠電的企業，以實際際行動減緩氣候變遷對環境的衝擊。

因應全球氣候變遷的衝擊，日月光今天舉行智慧電網期中發表會，日月光集團資深副總周光春宣布上項訊息，由於今年初日月光基於永續發展及能源節約的需求，已與中華經濟研究院、台灣經濟研究院等國內兩大智庫合作，展開為期2年的「智慧電網」研究案，總計投資上億元，明年將率先導入高雄廠，屆時可降低尖峰時電力需求5%至10%，周光春說，這是業界透過更智慧方式面對電的需求，希望創造產業與電力公司雙贏的局面。

周光春說，日月光視綠色保護為己任，面對當今環境生態及氣候變遷加劇，秉持「低碳使命，循環再生、社會共識、價值共創」四大永續策略主軸，持續改善節能減碳，並推動全方位綠色概念，實踐低碳成長的承諾。

發表會3日在台北市長官邸藝文沙龍表演廳，進行智慧電網期中發表會，邀請經濟部標準檢驗局、經濟部能源局、環保署、TASS台灣永續發展供應協會、SEMI國際半導體產業協會蟲洞科技股分有限公司官員與代表、及財團法人日月光文教基金會執行長汪渡村、日月光集團高雄廠周光春資深副總等各界貴賓，共同瞭解研究案進度，更邀請東南科大企業永續管理研究中心資深顧問陳耀德，與現場賓共同分享企業在氣候變遷風險下的因應趨勢。

經濟部標準檢驗局陳玲慧副局長致詞表示，因應全球綠產業發展，政府已全力推動，朝經濟與能源轉型目標邁進，很高興日月光對再生能源的支持，更期許未來能有更多的綠電新兵一齊響應。

經濟部能源局組長吳志偉表示，台灣能源轉型，需要企業與政府的通力合作，非常感謝企業的支時與投入，未來更加提昇公民意識，讓民眾了解再生能源的必要性，持續推動台灣

綠能發展。

環保署環境衛生及毒物管理處簡任技正邱國書表示，面對氣候變遷的影響，必須從源頭做起，妥善利用各種能源，與推動能源轉型，樂見研究單位與企業的合作，為環境盡一分力。

財團法人日月光文教基金會執行長汪渡村表示，日月光集團在半導體封測產業占有舉足輕重的地位，日月光期許自己扮演引領業界前進的角色，秉持綠色競爭力共創的理念，讓有限資源，做更有價值的事情，逐步實現生態環境與產業永續發展雙贏的局面。

台灣經濟研究院副所長陳彥豪表示，依台電資料顯示，近十年來電子業2017年電電量逾346億度，2018年7月已達510億度，因此強化用戶節約用電、發展再生能源、儲能設備等資源統合，搭配智電網機制與平台，建構用戶參與電力服務流程與價值，已成為最重要工作。

中華經濟研究院研究員林俊旭說，與日月光的合作智慧電網，未來不但要滿足廠區需求，鞏固工業區電力，更需要日月光與台電、加工區共同合作強化供電穩定性。

(中時 )