貝多自曝婚外情 《從前的我們》捧嬌妻提名影后

2018年10月03日 18:08 中時 潘鈺楨

緹莉兒（左）受老公力捧，演出《從前的我們》連獲影后提名。（海鵬提供）

將《小王子》作者真實愛情入戲的電影《從前的我們》(Mr. & Mrs. Adelman)，3日在台舉行試片，吸引作家小野(李遠)率領50位學生前來欣賞。該片是法國鬼才男星尼可拉斯貝多（Nicolas Bedos）身兼演編導的處女作，刻劃一位大作家的愛恨情仇。特別的是，貝多內舉不避親，力捧自己妻子朵莉亞緹莉兒（Doria Tillier）演出夫妻愛恨情怨，更在片中大搞婚外情，將私密房事拱上大銀幕，引爆一場場嘆為觀止的夫妻爭鬥，連奪美國影展觀眾票選大獎。

首次拍片就獲凱薩獎提名的貝多，父親是知名喜劇演員，他從小看著父親的脫口秀長大，深具幽默感。他不僅經常撰文針諷時事，也成為知名編劇。貝多跨足電影界的首部作品《從前的我們》，精彩重現法國近半世紀來藝文界的興衰起伏，全片人文薈萃，在法國凱薩獎迴響甚大，獲邀全美13個國際影展，還勇奪多個「觀眾票選最佳影片」。有趣的是，《從前的我們》雖不是改編文學作品，卻將「電影文學化」，全片以14個章節的敘事手法進行，看完電影就像讀了一本文學名著，新奇體驗深獲「小野校長」青睞，曾任台北市影視音實驗中學校長的他，現更教授「文學改編電影」課程，對於能欣賞該片如獲至寶。

貝多執導也演出電影《從前的我們》，在片中飾演男主角－才華橫溢、卻不獲出版商青睞的作家維克多阿德曼，不料作品被妻子莎拉（朵莉亞緹莉兒 飾）重新編輯後，竟意外大受好評、狂銷千萬冊，從此飛黃騰達。然而夫妻間的恩怨情仇，也隨著成名後益發不可收拾，數十年愛情風風雨雨，精彩讓人嘆為觀止。有趣的是，貝多婉拒近百位法國女星毛遂自薦，堅持力捧「主播嬌妻」朵莉亞緹莉兒擔綱女一，與他現身說法夫妻的愛恨情怨。兩人戲裡爭鬧不休，戲外卻恩愛有加，幕前幕後話題十足，緹莉兒也在老公力捧之下，連獲法國凱薩獎、水晶球獎影后提名。

貝多不僅將真實愛情人生入戲，他更在片中演出跨越50年文學人生的大作家，從狂狷氣盛的小夥子、一路演到鬢髮蒼白的老人，劇烈外型變化十分具說服力，故事背景更讓觀眾在橫跨半世紀的時代長河裡，瞥見法國政治、時尚、文學、電影與藝術的載浮載沉，彷彿浸淫於人文薈萃的跨世紀時代。此外，他也在片中將年輕作家的倨傲性格發揮到極致，多次連珠炮般酸爆文壇前輩，左批大作家莎岡、普魯斯特，右諷諾貝爾文學獎得主以撒辛格、索爾貝婁，傲慢狂妄的發言精彩淋漓、令人拍案叫絕，首部作品就讓人見識到他驚人的全方位才華，成功擠身法國影壇。獲法媒Culturebox盛讚「愛情洞見犀利，無人能出其右」的電影《從前的我們》，將於10月19日在台上映。

(中時 )