F-35戰機阿富汗首秀 美媒狠批：浪費時間搞噱頭

2018年10月03日 18:25 中時電子報 盧伯華

近日美軍大張旗鼓地在阿富汗戰場推出F-35隱形戰機實戰首秀，已經引發美國媒體的猛烈批評，指稱美軍出動這種超級昂貴的隱形戰鬥機，只是為轟炸躲在簡單掩體、手持輕兵器的武裝分子，這根本就是「浪費時間的公關噱頭」。

美國《國家利益》網站的專欄文章指出，美軍用價值1.15億美元的隱形戰機，大張旗鼓地用高科技武器轟炸拿著AK-47自動步槍和火箭筒的武裝分子。此種軍事派遣任務令人極為不解，花納稅人大筆金錢，只是為搞一場大型的武器公關噱頭。

文章說，決定派F-35去丟炸彈是美軍司令部決定的，軍方發言人還說，這不是一次性的表演，所有戰鬥中隊都會「輪番上陣」對阿富汗與其他地方的目標丟炸彈。根據阿富汗美軍發言人、海軍指揮官尼利(Grant Neeley)表示，美軍地面部隊發現一處布有地雷的槍砲陣地，無法直接攻擊，因此從一艘位於阿拉伯海的美艦召來F-35，飛行了600餘公里，以價值19000美元的GBU-12雷射導引炸彈和價值22000美元的GBU032 JDAM聯合攻擊導引炸彈對該陣地進行轟炸。

作者認為，用這種超級昂貴的精密裝備攻擊拿著AK-47步槍的敵人，這顯然不是花納稅人錢的最好方式。現在阿富汗各地的美軍基地裡，多得是無人機與地面攻擊機，像這種目標，一架掠食者(Predator)無人機就可以解決了，再不然把打擊任務丟給阿富汗空軍，反正他們也需要多練習。

文章在結尾揶揄道，就在F-35進行轟炸的同時，美國國防部副部長沙納漢(Patrick Shanahan)還在推特上要求美軍各級人員要想盡辦法節約時間與金錢。作者說，「報告長官，我想我找到省錢的方法了！」

(中時電子報)