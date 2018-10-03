《中時晚間快報》蔡碧仲去花蓮查傅崐萁？ 法務部長蔡清祥間接承認

2018年10月03日 18:10 中時電子報 綜合報導

◎ 蔡碧仲去花蓮查傅崐萁？ 法務部長蔡清祥間接承認

法務部長蔡清祥今天至立法院司法法制委員會報告洗錢防制新法執行成效。國民黨立委吳志揚質詢蔡清祥，為何是派法務部政次蔡碧仲去代理花蓮縣長，好像是派去揭弊一樣，如果有弊案，花蓮地檢署發揮不了作用？蔡清祥則回答，「可以相輔相成。」

◎ 台赴陸器官移植占9成4 陳時中：不登錄就不給藥

立委趙天麟今天指出，國人赴境外移植，從94年至今，共高達3千128例，其中來自大陸的器官，強占九成四，但完整登錄進行移植的醫院、醫師者，卻只有108人，通報率僅5.6%；衛福部強調，已要求各醫院年底前補齊登錄資料，否則就祭出「棍子」，健保不提供抗排斥藥物。

◎ 要命！寄給川普信件 發現可能含蓖麻毒素

美國之音報導指出，一封寄給川普總統的信中可能含有蓖麻毒素，被認為與在五角大樓截獲的兩封類似信件有關聯。

美國特勤局在一份聲明中說："特勤局證實，2018年10月1日收到一份寫給總統的可疑信件。這封信不是在白宮收到，也從來沒有進入白宮。

◎ 范冰冰「我深感羞愧」 補繳44億完全接受

范冰冰陰陽合同調查出爐，遭重罰超過40億元台幣，她3日在微博發表「致歉信」，坦言最近一段時間，「經歷了從未有過的痛苦、煎熬，進行了深刻的反思、反省，我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我跟大家誠懇道歉！」並表示對於稅務機關調查後，依法作出的一系列處罰決定，「我完全接受」，並將按照稅務部門的最終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。

(中時電子報)