北高何時合體？丁守中：會和韓國瑜在台中同台

2018年10月03日 18:11 中時電子報 綜合報導

選戰日趨白熱化，各地選情緊繃。媒體也高度關切國民黨台北市長參選人丁守中是否有與高雄市長參選人韓國瑜合體造勢計畫？丁守中則說，其實過去場合已經與韓國瑜一起活動過，現在大家各自忙著選舉，但未來黨部應會安排在台中一起同台合體。

丁守中今天在臺北市議會國民黨黨團大會致詞前作以上表示。丁守中辦公室也表示，本周六下午將在青年公園舉辦國旗派對活動，訴求愛國旗、力挺中華民國。配合下周國慶四競選總部開幕，將有系列活動持續拉抬聲勢，同時激勵支持群眾出面力挺，爭取年底勝選。

事實上，針對反空汙公投成案，但中選會將告連署偽造一事，丁守中今天也公開表態，力挺國民黨台中市長參選人盧秀燕。他強調，中選會是公投案形式審查的行政單位，不是司法檢察的司法單位，沒有告發「登載不實與盧秀燕」的政治理由，除非「想從淨水廠變成東西廠」。他也說，就像民眾申請社會宅，主辦單位只審查申請資料合不合格，沒聽說過會去告發資格不符的民眾。

另針對民調與柯文哲差距縮小為3% ，丁守中只說，各方民調數據參考就好，自己一步一腳印，還是要勤跑基層，提出更具體可行、有助城市發展的政策。最後會像跑馬拉松一樣衝刺，贏得最後勝利。

(中時電子報)