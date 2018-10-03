北高何時合體？丁守中：會和韓國瑜在台中同台

丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

選戰日趨白熱化，各地選情緊繃。媒體也高度關切國民黨台北市長參選人丁守中是否有與高雄市長參選人韓國瑜合體造勢計畫？丁守中則說，其實過去場合已經與韓國瑜一起活動過，現在大家各自忙著選舉，但未來黨部應會安排在台中一起同台合體。

丁守中今天在臺北市議會國民黨黨團大會致詞前作以上表示。丁守中辦公室也表示，本周六下午將在青年公園舉辦國旗派對活動，訴求愛國旗、力挺中華民國。配合下周國慶四競選總部開幕，將有系列活動持續拉抬聲勢，同時激勵支持群眾出面力挺，爭取年底勝選。

事實上，針對反空汙公投成案，但中選會將告連署偽造一事，丁守中今天也公開表態，力挺國民黨台中市長參選人盧秀燕。他強調，中選會是公投案形式審查的行政單位，不是司法檢察的司法單位，沒有告發「登載不實與盧秀燕」的政治理由，除非「想從淨水廠變成東西廠」。他也說，就像民眾申請社會宅，主辦單位只審查申請資料合不合格，沒聽說過會去告發資格不符的民眾。

另針對民調與柯文哲差距縮小為3% ，丁守中只說，各方民調數據參考就好，自己一步一腳印，還是要勤跑基層，提出更具體可行、有助城市發展的政策。最後會像跑馬拉松一樣衝刺，贏得最後勝利。

(中時電子報)

《中時晚間快報》蔡碧仲去花蓮… 巧合！台南市長、議員、里長參選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。