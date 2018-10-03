頭份中山市場存安全疑慮　無法整建

2018年10月03日 18:16 中時 何冠嫻

頭份市中山市場內部的天花板鋼筋外露、混凝土剝落，被鑑定為海砂屋現象嚴重。（何冠嫻翻攝）

頭份市公所為解決中山市場老舊斑駁與結構不穩情況，向經濟部申請「前瞻基礎建設－工友危險建築補強重建計畫」經費，獲得1600萬多元執行阻尼器補強工法，但經2次提送代表會申請墊付，皆未通過，目前市場安全問題暫時無法解決。

頭份市公所為解決市場2樓與地下1樓長期閒置的問題，於2015年使用客委會補助700多萬元經費，預計打造充滿客家意象的傳統市集，卻驚見鋼筋鏽蝕嚴重裸露、混凝土剝落等情形。

經台中市結構技師公會進行耐震力評估後，發現中山市場局部氯離子含量偏高，結構嚴重損毀為海砂屋現象，且耐震能力不足，無法改建。頭份市公所便依耐震補強方案，打算將市場2、3樓拆除減重，但因施工時間長達半年，內部84家攤商堅決反對遷移，方案因此告吹。

頭份市公所主任秘書徐麗君表示，之後依「經濟部辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業要點」，經濟部核定補助1600萬5000元經費以鋼框架斜撐消能阻尼補強工法，彌補建物的耐震不足，同時還能兼顧市場營運，無須將攤販撤離，但分別在7月、9月提請代表會審議墊付案，皆未獲支持。

頭份市民代表會主席溫俊勇表示，耐震補強無法解決海砂屋問題，強調市公所爭取補助款須用在對的地方，盼未來能爭取更多經費，以拆除重建計畫，解決中山市場的安全與結構問題。

徐麗君指出，重建工程將牽涉市場內外300多家攤商的安置問題，且用地取得與工程經費逾2億元，因此現階段窒礙難行，且經濟部補助的墊付案受阻，中山市場的安全問題暫無解決方案。

(中時 )