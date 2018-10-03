「白晝之夜」施魔法！ 《怪獸與牠們的產地》免費放映

2018年10月03日 18:21 中時 潘鈺楨

白晝之夜將放映《怪獸與牠們的產地》。（華納提供）

2018台北「Nuit Blanche 白晝之夜」將於本周末（10/6-7）跨夜登場，這項起源自法國巴黎的藝術文化體驗活動，已在全世界30多個主要城市獲得熱烈響應，即將於今年11月15上映的電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》因這次主要場景在巴黎，在電影正式上映前，特地為來參加「白晝之夜」的觀眾進入JK羅琳魔法世界提前暖身。

電影公司特別準備了第一集《怪獸與牠們的產地》在「白晝之夜」的主舞台「舞蝶館」於晚間11點放映，同時邀請多位扮裝的COSER一同前來朝聖。除了可欣賞《怪獸與牠們的產地》電影與《怪獸與葛林戴華德的罪行》最新預告，現場還有進入魔法世界的燈光雷射秀。電影公司也準備了獨家且限量的禮物給所有到場觀賞電影的民眾，希望與大家一起度過一個充滿魔法力量的神奇夜晚。

《怪獸與牠們的產地》第一次在戶外作免費的大型映演，透過主角紐特的雙眼，進入1926年的紐約，當時的美國魔法界進入高度警戒，因為不明生物橫行全市，大肆破壞，造成難以估計的損失，也加深了美國民眾對魔法界的仇恨；另方面，邪惡的巫師葛林戴華德也在大鬧歐洲之後下落成謎，他極可能已經悄悄進入美國，美國魔法界人人自危。完全不瞭解狀況的紐特斯卡曼德，在這樣的情況下進入風雨欲來的紐約，捲入了這場魔法史上最大的危機之中，他將肩負起什麼樣的命運，而在接下來《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，恩師阿不斯鄧不利多竟然將追捕葛林戴華德的重擔交給了紐特，是什麼特質讓鄧不利多對紐特如此深具信心？！都將在接下來的《怪獸與葛林戴華德的罪行》中一一揭曉。

(中時 )