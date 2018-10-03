全聯與喜願協會合作零錢捐 幫病童圓夢

2018年10月03日 18:20 中時 郭家崴

全聯福利中心和全聯佩樺圓夢社會福利基金會關懷重症病童，本月1日起至12月31日與中華民國喜願協會合作「零錢捐」活動，邀圓夢大使曲艾玲一同支持「重症病童圓夢及長期關懷計畫」，即日起全民可在全聯943家門市順手捐零錢來發揮愛心。

有鑑於台灣每年至少有500位新發病，以及更多已發病的重症病童與病魔奮戰，喜願協會24年來結合社會各界資源，協助台灣地區3歲以上未滿18歲的重症病童實現最大心願，至今幫助超過1900位重症病童圓夢。

今（3日）在記者會上，有兩位已圓夢的喜願兒出席，其中，夢想「想成為最閃耀新娘」涵涵，因罹患腎發育不全合併末期腎病變無長正常生長，雖已18歲但身高僅125cm，她並未被病魔打倒，穿上自己參與設計的新娘禮服現身，希望能考上大學念商品設計系一直設計下去。

7歲的阿恩，罹患神經母細胞瘤，夢想成為「成為最神氣的莒光號司機員」，日前搭上圓夢莒光號從台鐵台北站到七堵站，雖是害羞卻也戴上圓夢當天由台北車站贈送的台鐵司機員大盤帽及領帶，相當神氣。

曲艾玲10年前在美國時已知道喜願基金會是幫助重症病童圓夢的國際組織，回台後也曾參與喜願協會的公益活動，她認為零錢就像天上的星星，零錢愈多愈能能幫助更多的喜願兒完成願望。

全聯自詡為公義賣場，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，目前4大公益方向為兒少圓夢、急難救助、文化藝術（國立傳統藝術中心）和環保（大安森林公園之友基金會），每季會與不同社福團體合作，是希望能幫助更多人。

自2013年至今已與超過20個社福單位合作零錢捐活動，總募款超過8300萬元。明年將會與世界展望會、唐氏症基金會、聯合勸募協會與罕見疾病基金會等社福團體合作。

(中時 )