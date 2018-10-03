台人擄人集團專綁陸台商　檢再追出地下匯兌4億帳戶

2018年10月03日 18:27 中時 葉臻

以50多歲黃姓男子為首的擄人勒贖集團，今年4月在大陸成立，鎖定2名赴陸旅遊的台商後綁架，以撕票威脅勒索2000萬元贖金後放人，桃園地檢署與大陸公安合作，逮補集團等7人全部羈押，並發現該集團在台負責聯繫、通匯的地下匯兌公司，除現場查扣1600多萬元現金，另過濾發現2個可疑的OBU境外帳戶，內部存緩換算後經高達台幣4億多元，檢方經向法院聲請扣押帳戶獲准，相關金額仍在清查中。

桃園地檢署調查，黃男和吳姓、李姓、劉姓，及張姓等5名台灣人，與2名大陸人組成擄人勒贖集團，今年4月鎖定李姓台商，冒充大陸公安將2人上銬、矇眼擄走，並以撕票威脅李姓台商家屬2000萬元贖金。

李姓台商家人依照指示匯款後，李姓台商和另名台人都平安獲釋，回台立刻報案，台灣警方現已逮補集團等7人並全部羈押，桃檢清查後更發現該集團在台負責聯繫、通匯的地下匯兌公司，經4個多月埋伏蒐證，8月在桃園地區搜索該公司，當場逮補李性、劉姓及張姓共犯，上月底則在桃園機場逮到準備逃往香港的30多歲主嫌吳男，檢方並依洗錢防制法等向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，清查該地下匯兌公司，除現場查扣1600多萬元現金，另過濾發現2個可疑的OBU境外帳戶，內部存緩換算後經高達台幣4億多元，由於疑似不法所得金額甚巨，檢方經向法院聲請扣押帳戶獲准，另其他相關金額仍在清查中。

(中時 )