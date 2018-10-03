統領廣場開幕桃園站前都更啟動　商圈將重新復甦

2018年10月03日 18:21 中時 甘嘉雯

桃園市長鄭文燦（中）表示，統領廣場開幕後，將成桃園站前都更的亮點。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右二）新書《鄭文燦模式》賣得相當不錯，他表示，目前版稅已達30萬，待累積到100萬時，將全數捐出。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右三）新書《鄭文燦模式》賣得相當不錯，他表示，目前版稅以達30萬，待累積到100萬時，將全數捐出。（甘嘉雯攝）

桃園站前商圈發展，隨著統領廣場開幕將有不同局面，市長鄭文燦3日在市政會議上表示，中正路與中華路過去是縣治場所，包括舊桃園縣政府及桃園市公所都在這裡，站前都更已經開始，台鐵地下化動工，捷運綠線會以地下化方式穿越，統領為站前指標；另外，日前他所出版的新書目前版稅已經累積30萬元，鄭文燦表示，待達至100萬將全數捐出。

統領經過1年7個月的拉皮整建，成為火車站前最亮眼的焦點，根據業者估計，從9月15日式營運起，吸引超過40萬人次，鄭文燦表示，這會讓桃園舊市區發展重新產生動力，不僅可帶動站前商圈發展，也會吸引年輕朋友及市民重新回到桃園市中心消費。

早期中華路與中正路口一帶，是過去桃園縣政府及桃園市公所所在地，現今已搖身一變成為商業中心，統領附近的肯德基更從2008年蟬聯12年的桃園地王，市府正配合鐵路地下化及捷運綠線等計畫，推動站前都市計畫更新。

1995年開幕的統領百貨，去年2月間，業者封館斥資7.5億元整修改裝為統領廣場，標榜有吃、有逛、有娛樂的複合式經營型態，是消費者攜家帶眷共度1日生活的最佳選擇。

為迎戰統領開幕，站前的桃園遠百及新光三越都推出周年慶活動，館內許多品牌以嶄新面貌與消費者拉近距離。

而鄭文燦、林俞汝伉儷難得一起出席活動，與總經理翁華利等人，特別到誠品書店看近日推出的新書，鄭文燦表示，《鄭文燦模式》賣得相當不錯，目前版稅已達30萬，待累積到100萬時，將全數捐出。

(中時 )