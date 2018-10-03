夜巡暗訪普渡孤魂　給未來一封信履行承諾

護國宮太子廟將從10日起至14日一連5天遶境，透過5天夜巡暗訪來普渡孤魂，為市民善信消災解厄，增添福壽保平安。（甘嘉雯攝）

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透過無人空拍機將信徒寫給未來的自己一封信傳送到副市長游建華（右）及法道心師父手中。（甘嘉雯攝）

護國宮太子廟將從10日起至14日一連5天遶境，沿途將經過桃園慈護宮、八德元聖宮、中壢慈惠堂、八德宵裡玉元宮等地方，透過5天夜巡暗訪來普渡孤魂，為市民善信消災解厄，增添福壽保平安，而2014年時舉辦的「給未來的自己一封信」，12萬封信將陸續寄出，讓善信得到太子爺的祝福。

護國宮每年的「9月迎太子」活動在北台灣相當有名，法道心師父本名林銘域，現年67歲，年輕時曾是桃園地區北門口角頭老大，在他23歲時與人火拼遭霰彈槍擊中重傷，之後骨髓炎導致下半身癱瘓，某日夢見太子爺救他，之後能趴坐，不過左腳無法復健成功，因而截肢，林銘域此後金盆洗手。

1977年桃園護國宮成立，主祀「中壇元帥哪吒三太子爺公」，1993年林銘域曾坐釘床上，以獨腳太子之姿出巡，並在2014年睽違20年後重新夜巡，至今已經第5年。

護國宮指出，受玉皇大帝封為「代天巡狩」的中壇元帥哪吒三太子爺公，掌管五營身帶玉令，藉由夜巡暗訪，所到之地皆能淨化賜福，護民平安，今年將經過桃園慈護宮、八德元聖宮、中壢慈惠堂、八德宵裡玉元宮等地。

活動中，法道心師父與副市長游建華，一起從無人機接下信眾的信，廟方表示，5年前收到的12萬封信，將在每封郵件上蓋上紀念戳章，並陸續寄出，讓民眾到太子爺的祝福。

(中時 )

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