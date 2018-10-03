2019年全國運動會在桃園 籌備處完成

2019年全國運動會將在桃園舉行，並在3日完成籌備處揭牌儀式。（甘嘉雯攝）

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2019年全國運動會將在桃園舉行，並在3日完成籌備處揭牌儀式。（甘嘉雯攝）
2019年全國運動會將在桃園舉行，在桃園市長鄭文燦（右）及教育部體育署長高俊雄（左）等人見證下，完成籌備處揭牌儀式。（甘嘉雯攝）

歷經20年、國內層級最高的綜合性運動賽會「全國運動會」2019年將回到桃園辦理，3日在桃園市長鄭文燦及教育部體育署長高俊雄等人見證下，共同完成2019年全國運動會籌備處揭牌儀式，也意味籌備工作將緊鑼密鼓展開，積極籌辦各項工作，讓遠道而來的選手，感受桃園在地的熱情。

鄭文燦表示，明年全國運動會將於10月19日至24日在桃園各地展開，除了30種應辦項目，市府也選辦保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰等4種選辦項目，總計34種競賽項目，預計將有9000名優秀選手同場競技；市府將以1年的籌辦時間，以國際標準全力投入籌備工作，也期勉參賽選手妥善準備，爭取最高的榮譽。

體育局表示，桃園曾於1999年主辦全國運動會，暌違20年後再次主辦，全運會於2020東京奧運前舉辦，具有熱身賽的性質，將以1年的時間，以國際標準整備場地，並動員包括全國單項協會、各級學校、桃園市體育會各單項委員會、各區體育會等人員積極準備，讓全運會的舉行更加順暢。

在選手培訓方面，市府推動6大培訓計畫，造就許多傑出選手，例如獲雅加達巨港亞運跆拳道女子53公斤級金牌的選手蘇柏亞、鞍馬金牌選手李智凱、射擊銀牌選手林怡君；參加雅加達巨港亞運的中華代表隊，來自桃園市的選手共有47名，更展現桃園的運動實力。

鄭文燦表示，桃園市是繼台北市之後，全國第2個成立體育局的地方政府，代表市府打造桃園成為一個喜歡運動、熱愛運動的健康城市的決心。

(中時 )

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