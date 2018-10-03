巧合！台南市長、議員、里長參選人都來自這裡

參選台南市長的許忠信（中）認為，民眾對民進黨在台南執政20年成績不佳，因此今年才有特別多無黨籍市議員參選人出現。（李其樺翻攝）

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參選市議員的張家睿（如圖，李其樺攝）與參選台南市長的許忠信、參選里長的周春林同出自新市港墘里，且當已無黨身分參選，引發話題。

新市港墘里今年出了3名參選人，分別是要參選台南市長的許忠信、參選市議員的張家睿，以及參選里長的周春林，在地方選舉同一個里可以同時有3人參選，讓不少人直呼「巧合！」，成為地方茶餘飯後的熱烈話題。

地方人士表示，過去地方選舉市長參選人與市議員、里長參選人來自同一個行政區並不罕見，但是要參選市長、議員和里長的參選人都來自同一個里，相對機率非常低，也因此這次港墘里一次出來3名參選人，從市長、市議員和里長都涵蓋在內，格外引人注意。

3名參選人分別為參選台南市長的許忠信、參選台南市第五選區市議員（善化、安定、新市、山上、新化）的張家睿，以及參選港墘里長的周春林，除了許、張為首度參選，周春林則在縣市合併後已連任2屆里長，今年披掛參選爭取連任。

此外，3人都是以無黨籍身分參與年底大選，對此許忠信表示，歷年選舉個別里長即使有政黨立場，多以無黨方式出來參選，並不足為奇；不過，今年台南市有多人以無黨籍身分參選市議員，他認為，這樣的現象反映了民眾對民進黨過去在台南執政20年成績不佳，希望有能力、超脫政黨包袱的人出來參選。

許忠信表示，他雖然出生安南，不過從3歲就移居新市港墘里，在當地生活超過30年，儼然成為他人生第二個故鄉，希望未來當選後，承繼過往新港社文化，讓新市成為台南新的都會中心。

(中時 )

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