南科園區開發飽和 地方呼籲擴大園區

南科園區近年面臨廠區飽和，開發遲緩，多位地方民代提出擴大南科園區，帶動周邊地區繁榮發展。（李其樺攝）

友善列印
中時

南科園區近年面臨廠區飽和問題，多位地方民代提出擴大南科園區，帶動周邊地區繁榮發展。對此台南市府都發局表示，已完成都市計畫通盤檢討，提高南科園區容積率；南科管理局表示，未來會視廠商需求，提出都市計畫變更來擴大廠區。

市議員林志展表示，南科園區可用土地僅剩20多公頃，園區土地可說已瀕臨飽和，建議南科局研擬擴大南科園區，以因應未來新的企業要來台南設廠投資，同時增加就業機會，帶動周邊善化、安定和新市區繁榮發展。

第五選區市議員（善化、安定、新市、山上、新化）參選人李偉智認為，擴大南科園區能夠增加工作機會，帶動人口成長和經濟發展，地方樂見其成；不過未來台積電也要設廠於此，園區擴大是否能夠提供充裕用水用電？市府和南科管理局有必要研擬相關配套措施。

都發局副局長顏永坤表示，先前市府都委會已完成都市計畫通盤檢討，並送內政部審議中，計畫將南科園區現有容積率由200%提高為240%，未來如園區建新廠，可增加樓地板使用面積；至於南科是否擴大開發，周邊的台糖土地、南科特定區都是可能選項，不過現在南科管理局尚未提出實際需求和相關規畫。

南科管理局副局長何晉蒼表示，目前南科園區總面積1043公頃，可開發面積515公頃，已開發面積達494公頃，開發使用率達96%，未來會視廠商需求，提出都市計畫變更來擴大廠區。

何晉蒼指出，關於台積電奈米廠設廠南科園區，今年8月通過環評小組初審，台積電承諾未來20％使用綠電、每日使用再生水7.3萬噸，用衝擊環境最小的方式使用能源。

(中時 )

巧合！台南市長、議員、里長參選… 「窮到發慌」變神曲 王丰：執政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。