南科園區開發飽和 地方呼籲擴大園區

2018年10月03日 19:07 中時 李其樺

南科園區近年面臨廠區飽和問題，多位地方民代提出擴大南科園區，帶動周邊地區繁榮發展。對此台南市府都發局表示，已完成都市計畫通盤檢討，提高南科園區容積率；南科管理局表示，未來會視廠商需求，提出都市計畫變更來擴大廠區。

市議員林志展表示，南科園區可用土地僅剩20多公頃，園區土地可說已瀕臨飽和，建議南科局研擬擴大南科園區，以因應未來新的企業要來台南設廠投資，同時增加就業機會，帶動周邊善化、安定和新市區繁榮發展。

第五選區市議員（善化、安定、新市、山上、新化）參選人李偉智認為，擴大南科園區能夠增加工作機會，帶動人口成長和經濟發展，地方樂見其成；不過未來台積電也要設廠於此，園區擴大是否能夠提供充裕用水用電？市府和南科管理局有必要研擬相關配套措施。

都發局副局長顏永坤表示，先前市府都委會已完成都市計畫通盤檢討，並送內政部審議中，計畫將南科園區現有容積率由200%提高為240%，未來如園區建新廠，可增加樓地板使用面積；至於南科是否擴大開發，周邊的台糖土地、南科特定區都是可能選項，不過現在南科管理局尚未提出實際需求和相關規畫。

南科管理局副局長何晉蒼表示，目前南科園區總面積1043公頃，可開發面積515公頃，已開發面積達494公頃，開發使用率達96%，未來會視廠商需求，提出都市計畫變更來擴大廠區。

何晉蒼指出，關於台積電奈米廠設廠南科園區，今年8月通過環評小組初審，台積電承諾未來20％使用綠電、每日使用再生水7.3萬噸，用衝擊環境最小的方式使用能源。

(中時 )