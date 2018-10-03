好痛！女童拉單槓墜地 牙齒穿破嘴唇 醫藥費要18萬元

9歲楊姓女童玩單槓墜地，撞擊力道太強，導致上顎牙齒穿過下嘴唇，嘴巴內外共縫了16針。（張穎齊翻攝）

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9歲楊姓女童玩單槓墜地，撞擊力道太強，導致上顎牙齒穿過下嘴唇，嘴巴內外共縫了16針。（張穎齊翻攝）
9歲楊姓女童玩單槓墜地，撞擊力道太強，導致上顎牙齒穿過下嘴唇，嘴唇整個腫起來。（張穎齊翻攝）
9歲楊姓女童玩單槓墜地，撞擊力道太強，導致上顎牙齒穿過下嘴唇。（張穎齊翻攝）
9歲楊姓女童在孝德公園玩單槓時不慎墜地受傷。（張穎齊翻攝）

「連牙根也一起掉下來！」基隆市1名楊姓女童（9歲）和家人在信義區培德路的孝德公園遊憩時，女童原本開開心心地拉著單槓，卻一個不小心硬生生墜落到水泥地板，由於撞擊力太過猛烈，導致女童不僅當場斷了1顆牙，上顎的牙齒還直接貫穿下嘴唇，送醫救治後，估計需要花18萬元醫藥費，家長對此氣得要提出國賠。

楊女9月22日下午5時許，與父母親和哥哥一起到孝德公園玩耍，楊女當時正在拉單槓，但卻因為突然失去力氣，不慎墜落到水泥地面，嘴巴當場血流如注，不單掉落了1顆牙齒，上顎的牙也直接穿透下嘴唇，家人見狀後，嚇得趕緊將女童送到衛生福利部基隆醫院救治，經包紮後再轉送內湖三總，但可惜過程已逾2小時，錯過牙齒接回的黃金時間，無法接回去。

「嘴巴內外共縫了16針！」楊母表示，女兒墜地後，嘴唇有5公分的撕裂傷，雖然手術後有接回1顆牙齒，但發現還有1顆牙齒擠進牙肉，還需要再動手術治療。

楊母說，目前已花了6萬3000元，下周還要再花8萬元動刀，把牙齒拉出來，整個治療總共要18萬元，這負擔實在太大，且這是公共設施所造成的傷害，所以她將提出國賠，並建議基市府比照台北市的公園，來鋪設草皮或軟墊。

對此，信義區長吳國偉表示，孝德公園運動器材使用說明牌上，有註明適合12歲以上使用，玩吊槓小孩未滿10歲，手舉起來也拉不到，家長抱著小孩拉單槓，手一鬆趺倒受傷，是不當使用造成，公所已和家長連繫上，明天晚上慧到案主家關切。

(中時 )

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