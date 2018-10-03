秦嵐曬脣色 笑說跟火鍋色完全不同

2018年10月03日 18:39 中時 吳娮翎

秦嵐分享最新愛用脣彩，蘭蔻絕對完美迷霧脣膏＃196。（翻攝自秦嵐微博）

蘭蔻絕對完美迷霧脣膏組（限量），絕對完美迷霧脣膏x2、絕對完美黃金玫瑰修護露50ml、輕盈UV提亮素顏霜SPF50＋ PA＋＋＋＋ 10ml、粉紅脣化妝包，價值4217元 ，周慶價2070元。（蘭蔻提供）

蘭蔻針對南西新光三越推出首4限定的「NO.1肌因最強修護發燒組」，購買此組合能直接入手第一檻滿額贈，現省6970元。（蘭蔻提供）

余詩曼出席雪花秀人蔘美顏傳奇之旅全球記者會。（雪花秀提供）

宮廷劇《延禧攻略》熱播捧紅女星，也帶來代言熱潮，不只是嬌蘭慧眼獨具，搶先與劇組合作，帶動首波曝光，劇中關鍵女星也獲得時裝周與美妝品牌青睞，受邀證言，也帶動搶購熱潮。

劇中飾演嫻妃的港星余詩曼出席雪花秀人蔘美顏傳奇之旅全球記者會，與品牌代言人宋慧喬、女星劉嘉玲一起在全球美妝迷面前秀出美肌。

而氣質出眾的秦嵐，飾演富察皇后聲名大噪，近日擦上蘭蔻絕對完美迷霧脣膏#196，出席活動，更在社群上大曬美照，她分享，「塗了個美美的朱砂脣色，工作人員說，這個色很好看，跟我吃完火鍋的唇色就是不一樣，以後多塗塗！」發文旋即獲得5萬名網友轉載，超過5千位網友留言大讚「仙女姐姐秦嵐絕美」，更有網友留言，「16歲不能再高！」秦嵐使用色搶翻天，色號#196帶橘紅的顯白色調，上市以來就備受消費者青睞，早已是缺貨熱賣色之一。

(中時 )