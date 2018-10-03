秦嵐曬脣色 笑說跟火鍋色完全不同

秦嵐在微博分享最新愛用脣彩，蘭蔻絕對完美迷霧脣膏＃196。（翻攝自秦嵐微博）

友善列印
中時
秦嵐分享最新愛用脣彩，蘭蔻絕對完美迷霧脣膏＃196。（翻攝自秦嵐微博）
蘭蔻絕對完美迷霧脣膏組（限量），絕對完美迷霧脣膏x2、絕對完美黃金玫瑰修護露50ml、輕盈UV提亮素顏霜SPF50＋ PA＋＋＋＋ 10ml、粉紅脣化妝包，價值4217元 ，周慶價2070元。（蘭蔻提供）
蘭蔻針對南西新光三越推出首4限定的「NO.1肌因最強修護發燒組」，購買此組合能直接入手第一檻滿額贈，現省6970元。（蘭蔻提供）
余詩曼出席雪花秀人蔘美顏傳奇之旅全球記者會。（雪花秀提供）

宮廷劇《延禧攻略》熱播捧紅女星，也帶來代言熱潮，不只是嬌蘭慧眼獨具，搶先與劇組合作，帶動首波曝光，劇中關鍵女星也獲得時裝周與美妝品牌青睞，受邀證言，也帶動搶購熱潮。

劇中飾演嫻妃的港星余詩曼出席雪花秀人蔘美顏傳奇之旅全球記者會，與品牌代言人宋慧喬、女星劉嘉玲一起在全球美妝迷面前秀出美肌。

而氣質出眾的秦嵐，飾演富察皇后聲名大噪，近日擦上蘭蔻絕對完美迷霧脣膏#196，出席活動，更在社群上大曬美照，她分享，「塗了個美美的朱砂脣色，工作人員說，這個色很好看，跟我吃完火鍋的唇色就是不一樣，以後多塗塗！」發文旋即獲得5萬名網友轉載，超過5千位網友留言大讚「仙女姐姐秦嵐絕美」，更有網友留言，「16歲不能再高！」秦嵐使用色搶翻天，色號#196帶橘紅的顯白色調，上市以來就備受消費者青睞，早已是缺貨熱賣色之一。

(中時 )

「白晝之夜」施魔法！ 《怪獸與… 王俊凱《中餐廳2》「佛系鎖車」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。