打造雙十流域文化生活圈 提供年輕人愛去的所在

台中市政府積極推動舊城再生，並規劃「雙十流域文化生活圈」，串聯台中公園等景點，打造文化創意場域。（陳世宗翻攝）

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台中市政府積極推動舊城再生，並規劃「雙十流域文化生活圈」，串聯孔廟、忠烈祠、台中放送局、台中市長公館、文英館、台中公園等景點，打造文化創意場域。市長林佳龍表示，雙十流域文化生活圈有許多學校，一中商圈也是許多年輕人會去的地方，未來雙十流域文化生活圈將以青年流行文化創意產業為主軸發展，連結歷史景點及文創產業，成為年輕人喜歡去的地方。

台中市議會3日進行市政總質詢，市議員范淞育表示，建議市府可連結北區的孔廟、一中商圈等，發展文化創意產業。

林佳龍表示，市府推動的雙十流域文化生活圈，即會連結議員說的地點，雙十流域的概念，是以台中火車站為中心，西至林森路，東至雙十路，北起五權路的台中舊城區範圍，當中主要景點包括孔廟、忠烈祠、台中放送局、台中市長公館、文英館、台中公園等，是打造藝文生活圈的重要元素。

林佳龍說，雙十流域文化生活圈範圍有許多歷史景點，將請文化局打造文學步道，沿路欣賞不同文化歷史；而生活圈附近有許多學校，年輕人很多，未來雙十流域文化生活圈將以青年流行文化創意產業為主軸發展，提供年輕人流行、時尚、設計、創意的場域，帶動流行文化經濟。

范淞育指出，反空汙公投已成案，但公投所提內容卻恐傷害台中目前改善空汙所做的努力，林市長看法為何？

林佳龍強調，國家政策是希望到2025年燃煤發電降到3成，但這項反空汙公投所提內容只有減電，如果通過，反而讓相關單位繼續燃煤，這不是減汙，對台中改善空汙將會有很大的傷害，影響未來發展；他認為反空汙應持續透過行政作為落實執行。

(中時 )

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