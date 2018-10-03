全聯也要Pay 最快明年上路

全聯MINI迷你店坪數約80坪，目前共有4家，是200坪一般店的縮小版。（全聯提供）

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全聯MINI迷你店MINI字樣暗藏密碼，仔細看都是從LOGO拆解出來的。（全聯提供）
全聯目前僅在內湖的文湖店測試電子標籤，圖中商品價格需依檔期為主。（郭家崴攝）

實體通路虛實整合讓便利極大化，全聯福利中心也跟上腳步，近來包括測試電子標籤，預計明年初推出行動支付，未來新開店也有機會出現自動結帳櫃台，全聯行銷部協理劉鴻徵表示這些改變都是為了「省力化」，雖說要省人力但目前仍無開設無人店的計畫。

全聯現有943店、會員人數達900萬，目前APP主要提供會員享有累點、儲值等功能，劉鴻徵預計最快明年初會改版APP，計畫增加行動支付功能，讓福利卡虛擬化，未來消費者帶手機出門就能結帳、消費，購物更便利；甚至會加入婆婆媽媽喜歡的記帳或食譜，或是虛實並行將印花存進APP，讓功能更豐富。

若以全聯現有75％採用現金、1~2％為行動支付交易（Apple Pay、Android Pay），其他是信用卡、悠遊卡或福利卡儲值金結帳來看，未來要開發行動支付確實有很大的成長空間。另，電子標籤目前僅在內湖的文湖店測試，由於店內價格更換頻繁，未來希望全面都更新；日後計畫新開大型店也會評估需求設置自動結帳櫃台，讓省力化更全面。

至於，今年積極成立的全聯MINI迷你店，是全新店型，定位是「會打烊的便利超市」，以商業區或住宅區為主，店內販售商品約3500~4000品項，是一般店8500~1萬品項5成不到，目前共有4家，台北3家、新竹1家，坪數約80坪。

劉鴻徵表示由於尚在測試商品結構，期望找到好的經營結構，就會加速展店；目前以生鮮反應最佳，咖啡和現烤麵包等即食都賣得不錯，再加上熟食三寶「茶葉蛋、玉米、番薯」，很能滿足都會商圈購買的需求。

(中時 )

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