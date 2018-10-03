五度訪台 帝王之聲柏林愛樂締造五項新紀錄

柏林愛樂五度訪台，將帶來馬勒與蕭士塔高維契各自經典的《第五號交響曲》。(牛耳提供)

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當熱力四射的指揮界當紅炸子雞杜達美遇到百年天團柏林愛樂，少見黃金組合將首度在台灣出現！柏林愛樂下月將五度展開台灣巡演，這次是樂團第一次在台灣演出三場音樂會，第一次造訪南台灣，成為第一個在衛武營演出的國際樂團；這也是拉圖爵士卸任後首訪，由客席指揮杜達美帶團，讓台灣樂迷親臨柏林愛樂嶄新時代的來臨。

這次柏林愛樂也將帶來作曲家馬勒與蕭士塔高維契各自的《第五號交響曲》，重詮經典。牛耳藝術總監牛效華表示，這次柏林愛樂訪台演出曲目偏重俄國曲目，「這也顯示一個國際樂團節目安排的大趨勢，俄派音樂在現代古典音樂界的重要性與日俱增，也讓台灣樂迷親自見證。」這兩套曲目會先在柏林愛樂廰演出共六場伺候當地樂迷，之後以同樣的組合、曲目全軍整裝，展開亞洲巡演。

牛效華表示，11月走進台北國家音樂廳或高雄衛武營，台灣聽眾將可以現場嗅聞呼吸到「柏林愛樂60年來時空變遷」的氣息，因為過去馬勒《第五號交響曲》總被樂迷認為曲子太長，根本聽不完；但現在馬勒《第五號交響曲》早已為音樂會熱賣曲目；成為現在就連編制超大的蕭士塔高維契《第五號交響曲》也出訪重頭戲，展現全編制的柏林愛樂大而精準的音樂掌控力，無論是台北國家音樂廳的鞋盒式音樂廳或是從衛武營的葡萄園式音樂廳，都可以聽見柏林愛樂的時代交響。

「指揮大師杜達美與柏林愛樂」音樂會11月11日在台北國家音樂廳，11月14日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，曲目皆為伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》、馬勒《升C小調第五號交響曲》。11月13日在台北國家音樂廳曲目則為伯恩斯坦《第一號交響曲》以及蕭士塔高維契《d小調第五號交響曲》。四日起在年代售票系統全面開賣。

(中時 )

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