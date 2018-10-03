層疊香氛成主流 獨立香氛領風騷

FLORAIKU月下獨影淡香精50ml、10ml，1萬360元。（FLORAIKU提供）

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中時
吳娮翎
FLORAIKU綠茶室內編織擴香組，5700元。（FLORAIKU提供）
FLORAIKU櫻花香氛蠟燭130g，3070元。（FLORAIKU提供）
Jo Malone London香氛糅合藝術是市場先驅，也讓品牌成為香氛霸主。（Jo Malone London提供）

英倫香氛Jo Malone London以「香氛糅合的藝術」引領風騷，透過多種香水混搭，讓原有香水創造出更多可能性，每個人都可以「量身訂製」獨一無二的香氣，從獨立調香師品牌走向大眾，已是每個女人必備的香水。

除了Jo Malone London帶動台灣香氛市場趨於成熟，也讓許多香水設立獨立櫃點，過往競品關係，也因帶動銷售，成為同業的業績助手，品牌私下都感謝Jo Malone London，讓香水業績長紅，市場越炒越熱，也吸引新品牌進駐。

巴黎手工香水集團Memo International旗下FLORAIKU（馥萊儷），由熱愛旅行的John Molloy和Clara Molloy夫婦攜手創建，曾經身為L‘Oreal和LVMH執行長的John負責品牌的執行與行銷；而身兼作家與詩人的Clara汲取來自生活中的創意與靈感，賦予每一支香氛獨特的生命與意義。

每款香氛的誕生皆啟發於夫婦倆過往的旅程，2017年，FLORAIKU誕生，香氛以俳句為名，每支香水瓶身皆帶有相應的俳句，，品牌香氛以3種日本傳統儀式區分其系列，包含茶道儀式、花道儀式、香道儀式。此外，更獨創的「伴影」香氛結合疊香概念， 此次台灣上市共推出12款儀式與伴影香水，以及全球僅限量10只的水天一線香精油1000ml，每只手工製成的裂紋陶罐皆擁有獨特的燒冶紋路，展現日本文化獨有的精緻工藝。

除了香水系列，FLORAIKU也將香氛理念延伸至居家美學，以日式白瓷包裝的蠟燭及擴香與焚香組，更是將室內氛圍輕染上一抹詩意，亞洲首櫃進駐台北SOGO復興館，也讓SOGO香水天后宮更添話題。

(中時 )

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