「山藥百桌饗宴」報名星期五開跑 首度開放國外旅客體驗

2018年10月03日 18:58 中時 吳堂靖

「山藥百桌饗宴」報名5日開跑，產發局長林崇傑邀請民眾一起體驗台灣特色文化。（吳堂靖攝）

陽明山山藥季來了！北市產發局及士林區農會3日舉辦「憶起趣士林」活動，現場擺放各式山藥農產品，更邀請民眾品嚐生山藥口感，並宣布今年「山藥百桌饗宴」席開200桌，將於花博爭艷館舉辦，首度開放國外旅客體驗「辦桌文化」，星期五(10/5)開放報名，歡迎民眾踴躍參加。

北市產發局、農委會與士林區農會輔導農友提升山藥栽種技術，並由資深農民協助教導青年農民如何避免山藥病蟲害，透過獨特「天溝」栽培出肥美又健康的山藥，並開發出一系列產品，包含山藥面膜、小饅頭、蛋捲等，另規畫山藥饗宴、田園體驗等，邀請民眾了解山藥之美。

北市產發局長林崇傑表示，今年山藥生長季節因陽光充足，預期今年山藥肥美可口，產發局與士林區農會長期輔導山藥農友取得產銷履歷驗證，並加強農藥殘留檢測，今年開放國外旅客參與饗宴，體驗台灣特有的辦桌文化。

產發局表示，今年「山藥百桌饗宴」將於11月3日於花博爭艷館舉行，席開200桌，11月20日、11月22日則有體驗農夫種植山藥「鬥陣一日遊」田園之旅、12月1日至12月2日熱鬧有趣又好康之「建國花市展售會」等系列活動。

「山藥百桌饗宴」每桌10人，每桌報名費6000元，相關活動統一於10月5日早上8時開放網路線上報名，可至http://shilin.naffic.org.tw/ 查詢。另外，陽明山山藥還有產地新鮮直送服務，可透過電話訂購，訂購專線(02)2882-8959轉601~602，或洽詢士林區農會。

(中時 )