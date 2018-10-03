退休女教師不敵「美國小鮮肉」30幾萬飛了

台南警方近日偵破外籍男子屆網路交友詐取財物，並逮捕菲律賓籍沈姓女車手。（李其樺翻攝）

友善列印
中時

台南市鄧姓女退休教師日前透過網路交友認識美籍男子「麥可」，對方詐稱從事商務貿易，並且以甜言蜜語擄獲鄧女芳心，騙取鄧女匯款1.2萬美元；近日鄧女女欲二度匯款，幸好警方及時識破詐騙手法，逮捕一名沈姓女車手，揭發這起愛情騙局。

警方調查，鄧姓女退休老師在網路交友認識了一位美籍男友自稱「麥可」，在美國從事商務貿易買賣，並以line通訊軟體聯繫每天通訊，女退休老師終不敵美籍男友的「甜言蜜語」攻勢，雙方均以「親愛的」互稱。後來「麥可」便以從事商務貿易買賣急需用錢，需要美金6000元周轉，鄧女不疑有他，便將款項匯出指定帳戶。

事隔一週，「麥可」再度主動出擊寄出他的帥照，並要求增加資金，女退休老師看到照片後非常滿意，隨即再匯出第二筆款項美金6000元，直到「麥可」訊息經常已讀不回，引發鄧女不滿，「麥可」詐稱要還款，並以航空包裹寄回台灣途中，但因運費關係延宕需再繳交美金2000元，鄧女信以為真，再度前往匯款2000元給「麥可」。

幸好善化分局新市分駐所當天獲報，一名女子在京城銀行新市分行欲辦理匯款，警方從中調查發現，該名沈女為詐騙車手（原為菲律賓籍，已歸化本國），並找到受害人鄧姓女教師，保住2000元美金。

警方表示，後續依詐欺罪嫌將沈女移送偵辦，並持續追查上游。

(中時 )

好痛！女童拉單槓墜地 牙齒穿破… 台南人吃東西要自求多福了？他爆…

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