環團痛罵「李應元該下台」 直指最大亂源是賴清德

2018年10月03日 19:01 中時 李宜秦

環保署三度審查觀塘環評案，最後以法定人數不足流會，會後便傳出副署長詹順貴疑似請辭的消息，事後詹順貴透過秘書否認。對此環保團體一致認為「應該下台的是李應元」，且同時指出罪魁禍首就是要求儘速通過觀塘案的行政院長賴清德，環團表示「真正能為台灣環境把關的是詹順貴，不是李應元！」

環保署召開環評大會，三度審查觀塘環評案，然而因有9位具有學者專家背景的環評委員與副署長詹順貴缺席，最後因法定人數不足流會。會後便傳出詹順貴因不滿高層要求觀塘案須過關，決定請辭離去。事後詹順貴透過秘書否認，表示今日是因病未出席環評。

對此台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示「深表可惜，但對詹順予以尊重與肯定」，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政也說「真正能為台灣環境把關的人應該是詹順貴，不是李應元」。

葉光芃認為，「詹順貴是被犧牲的」，他痛批署長李應元只敢躲在詹順貴背後，是一名「政治性人物」，不願意出席具爭議性質的事件、關鍵時候不敢說話，完全沒有盡到保護環境的職責，痛罵「擺明要下台的應該是李應元」，葉光芃同時也心疼表示「可以理解詹順貴的痛苦與辛苦」。

潘忠政表示，詹順貴是最了解觀塘案的人，會選擇辭職可見他也同意不該過關，然而賴清德卻硬是要求通過觀塘案，李應元主導的環評程序更是嚴重違反環評精神，傷害的是台灣的環境與環評制度，他直說「該走的是李應元，罪魁禍首是賴清德」。

葉光芃表示，詹順貴離職後下一個人要接棒也很困難，痛罵觀塘案表示看似是破壞環境，實際上是破壞了環評大會的公信力，怒批「最大亂源就是賴清德，李應元則是平庸的邪惡」。

(中時 )