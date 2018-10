台北公開賽》林祐賢「小強體質」腳傷恢復快 刺青鼓勵自己

2018年10月03日 19:21 中時電子報 陳筱琳 /台北報導 /台北報導

「生死有命,富貴在天」這8個字,男子羽球選手林祐賢把它刺在雙臂,提醒自己,就算生命時間有限,也要好好把握不蹉跎。

林祐賢在2018YONEX中華台北羽球公開賽男單會內賽第一輪倒吃甘蔗,10:21、21:18、21:13逆轉晉級下一輪,賽後娓娓道出自己今年羽球路上有起有落的狀況。

今年4月中國大陸大師賽,林祐賢奪得男單冠軍,回國後全大運也摘冠、全國排名賽也在關鍵第5點逆轉勝,幫助所屬土地銀行獲得團體賽冠軍,正當他覺得自己成績要起飛時,老天爺卻開了他一個玩笑。

「全國排名賽結束之後大概兩星期,一次練球時腳受傷了,後來檢查發現右腳前後兩條韌帶斷裂,而且是斷掉九成,真的很意外,畢竟受傷時自己動作都很正常,之前也沒有出現不適。」林祐賢活靈活現地描述著,「幸運的是自己復原也快,大約兩周韌帶就長回來,醫生還開玩笑說我是蟑螂體質。之後我的復健、肌力也有做好,小肌群恢復好,傷後兩周我就開始小跑步,雖然還是會出血、積水,就去醫院把它們抽掉就好。」

林祐賢把「生死有命、富貴在天」刺在雙臂,提醒自己把握有限的時間做好每件事。(陳筱琳攝)

在右腳韌帶斷裂時,林祐賢雙臂多了兩道刺青,他解釋選擇「生死有命、富貴在天」的原因,「這8字光從字面解釋是消極的一句話,就是一切都註定好了,但仔細體會之後,它其實是非常正面的一句話、很激勵人心,既然這一生已經註定要活多久,為何不好好把握有限的時間做好每件事?」

在林祐賢身上,還有啟蒙教練名字「彥」字刺青,信念的英文字「FAITH」,以及好萊塢影星安潔莉娜身上也有的刺青「A prayer for the wild at heart, kept in cages.(為內心嚮往自由卻被囚禁的人祈禱)」,鼓勵自己要把目標放大、敢於築夢。

帶著這股正面力量,林祐賢回到羽球場上繼續拚戰,他也不忘稱讚好友許仁豪是非常認真苦練、是他值得學習的對象,明天第二輪要對上大會第8種子、馬來西亞選手張崴烽,林祐賢歡迎進場觀賽的球迷們不要吝嗇掌聲,「以前我會害怕加油聲,現在加油聲卻了帶動我比賽的力氣,聽到掌聲會很感動,接下來的比賽就盡力把自己最好的一面拿出來,看看自己的能力能衝擊到哪裡。」

(中時電子報)