台北公開賽》林祐賢「小強體質」腳傷恢復快 刺青鼓勵自己

2018年10月03日 19:21 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

「生死有命，富貴在天」這8個字，男子羽球選手林祐賢把它刺在雙臂，提醒自己，就算生命時間有限，也要好好把握不蹉跎。

林祐賢在2018YONEX中華台北羽球公開賽男單會內賽第一輪倒吃甘蔗，10：21、21：18、21：13逆轉晉級下一輪，賽後娓娓道出自己今年羽球路上有起有落的狀況。

今年4月中國大陸大師賽，林祐賢奪得男單冠軍，回國後全大運也摘冠、全國排名賽也在關鍵第5點逆轉勝，幫助所屬土地銀行獲得團體賽冠軍，正當他覺得自己成績要起飛時，老天爺卻開了他一個玩笑。

「全國排名賽結束之後大概兩星期，一次練球時腳受傷了，後來檢查發現右腳前後兩條韌帶斷裂，而且是斷掉九成，真的很意外，畢竟受傷時自己動作都很正常，之前也沒有出現不適。」林祐賢活靈活現地描述著，「幸運的是自己復原也快，大約兩周韌帶就長回來，醫生還開玩笑說我是蟑螂體質。之後我的復健、肌力也有做好，小肌群恢復好，傷後兩周我就開始小跑步，雖然還是會出血、積水，就去醫院把它們抽掉就好。」

林祐賢把「生死有命、富貴在天」刺在雙臂，提醒自己把握有限的時間做好每件事。(陳筱琳攝)

在右腳韌帶斷裂時，林祐賢雙臂多了兩道刺青，他解釋選擇「生死有命、富貴在天」的原因，「這8字光從字面解釋是消極的一句話，就是一切都註定好了，但仔細體會之後，它其實是非常正面的一句話、很激勵人心，既然這一生已經註定要活多久，為何不好好把握有限的時間做好每件事？」

在林祐賢身上，還有啟蒙教練名字「彥」字刺青，信念的英文字「FAITH」，以及好萊塢影星安潔莉娜身上也有的刺青「A prayer for the wild at heart, kept in cages.(為內心嚮往自由卻被囚禁的人祈禱)」，鼓勵自己要把目標放大、敢於築夢。

帶著這股正面力量，林祐賢回到羽球場上繼續拚戰，他也不忘稱讚好友許仁豪是非常認真苦練、是他值得學習的對象，明天第二輪要對上大會第8種子、馬來西亞選手張崴烽，林祐賢歡迎進場觀賽的球迷們不要吝嗇掌聲，「以前我會害怕加油聲，現在加油聲卻了帶動我比賽的力氣，聽到掌聲會很感動，接下來的比賽就盡力把自己最好的一面拿出來，看看自己的能力能衝擊到哪裡。」

(中時電子報)