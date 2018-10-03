嘉義市重陽節敬老禮金3000至1.2萬

嘉義市長涂醒哲（左）致贈重陽節敬老禮金，探視恩師許偉益夫婦。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉義市長涂醒哲（右）探望恩師許偉益（右二）夫婦，並致贈重陽節敬老禮金。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

九九重陽節將屆，嘉義市有3萬9979位65歲以上長輩可以收到敬老禮金，總發放金額約1.55億，3000元起跳，百歲人瑞1.2萬元，市府委由各里里長分送給里內具資格的長者，市長涂醒哲3日探望恩師並致贈敬老禮金，師生分享養生之道。

涂醒哲3日到南華里探望77歲的嘉中數學恩師許偉益及75歲的師母許章美惠，致贈重陽敬老禮金，許偉益自嘉中退休多年，練外丹功頗有心得，外貌顯得年輕有活力，師生相見歡喜分享養生祕方。

涂醒哲說，許老師桃李滿天下，學生有上千人都當醫生，「都可以開1間醫學中心了」，並稱讚許老師養生有道，駐顏有術，是市府推動的老而健康、老有所用的最佳代言人，也期勉長輩多活動常保健康，並祝福所有長輩重陽節快樂，呷百二。

市府社會處表示，今年重陽節敬老禮金，3日起開始發放至12月1日，由各里長負責發送給符合資格的長者，預計有3萬9979位阿公阿嬤可收到禮金，總金額1億5508萬8000元，比去年3萬8434人約1.4億元增加。

社會處表示，涂市長上任後調高敬老金，65到79歲每人發放敬老禮金3000元，年滿80到89歲6000元，年滿90歲至99歲為9000元，百歲人瑞1萬2000元。

(中時 )

行政院發言人：詹順貴是請假 非… 藍批民進黨才是公投造假王 中選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。