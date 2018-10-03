政院DIGI＋小組會議 賴揆期許整合5G供應鏈 加速邁向智慧國家

2018年10月03日 21:58 中時 張理國

政院今天舉行「行政院數位國家創新經濟推動小組(簡稱DIGI+小組)會議」，行政院長賴清德表示，政府已推動相關行動計畫，希望促進數位經濟發展、數位人才培育、帶動5+2產業創新，並提高國人生活品質，未來中央與地方政府共同合作，加強政府資料開放，讓台灣邁向「智慧國家」。

會中針對「數位國家・創新經濟發展方案(2017~2025年)」(簡稱DIGI+方案)進行階段性成果審視，並就5G應用與產業創新策略規劃進行研商。

今日與會委員對於DIGI+方案目前推動成果表示肯定，並建議進一步加速政府資料開放及加強成果廣宣，使民眾有感。賴揆強調，開放資料是全球邁向創新和新經濟的機會，因此我國政府在形成政策時，應朝開放資料的方向進行，同時可讓民間參與，形成更佳的決策品質以提升效率，讓政府、民間及朝野以數據為對話基礎，進而帶動經濟成長，讓台灣邁向智慧政府及智慧國家。

賴揆並請政務委員吳政忠、陳美伶及唐鳳三位副總召集人透過DIGI+小組平台，持續協調各部會提出民眾及產業有感的施政亮點，並滾動修正方案內容。另外，「數位通訊傳播法」與「電信管理法」已列為立法院本會期優先法案，請通傳會加強與立法院溝通，促成法案儘速立法通過，以營造5G相關創新應用有利發展環境，並以2020年完成我國第一階段5G頻譜釋照為目標。

政委吳政忠表示，為因應國際5G發展的趨勢，已責請科技會報辦公室協調通傳會、交通部、經濟部、科技部等相關部會共同合作，規劃我國5G產業創新策略方向，並展開多項5G發展推動措施，包括頻譜整備規劃、創新實驗頻譜、技術研發與產業串連、法規環境整備、量測實驗等，亦廣泛諮詢產業各界意見，以修正各項政策措施；同時協同各部會籌備於10月29至31日召開的「5G應用與產業創新策略（SRB）會議」，屆時將邀請產官學研各界代表參與，聚焦5G帶動的各項垂直領域應用，打造台灣為適合各式各樣5G創新應用發展的環境，藉以實現產業創新、驅動區域發展，並打造智慧生活，以廣納產業各界意見，完備我國5G政策整體規劃的參考。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏在會中報告「DIGI+方案重點推動成果」並指出，2018年DIGI+方案在各界的支持與努力下，完成「資通安全管理法」、「通訊診察治療辦法」、「自動駕駛車輛申請道路測試作業要點」等數位經濟的法規調適，另外，「數位通訊傳播法」、「電信管理法」、「無人載具科技創新實驗條例(草案)」等，已送立法院審議，並列為優先法案，盼年底立法通過。

蔡志宏表示，政府亦於108年政府預算中，編列新台幣238.6億元科技預算，發展數位經濟創新應用相關領域。階段性成果包括，成立跨部會「AI on Chip示範計畫籌備小組」，建立起世界領先的AI晶片供應鏈；與Google、微軟、NVIDIA以及Synopsys等國際大廠合作，以及國內成立4個AI創新研究中心，推動「產業出題、人才解題」產業需求導向的人培機制，培育我國AI應用人才；成立「金融科技創新園區」，並核准首宗金融科技創新實驗案；透過公司登記、社福、戶政一站式服務，簡化申辦作業流程與時間。

蔡志宏指出，DIGI+方案為邁向智慧國家途徑的重要指引，也是打造5+2產業創新蓬勃發展的數位沃土、維繫國家整體競爭力與國民生活品質提升的重要政策。半導體、人工智慧、5G等數位科技，是台灣產業與經濟的發展重點，行政院已透過DIGI+方案推動「台灣AI行動計畫」，接下來廣納各界意見，規劃我國5G整體發展政策，展現政府推動5G的決心。

(中時 )