大陸刑法修正救了范冰冰 逃稅初犯豁免坐牢

2018年10月03日 23:40 旺報 陳君碩

大陸女星范冰冰因逃漏稅，3日被裁罰人民幣近9億元，對比另一位曾因逃稅入獄的大陸女星劉曉慶，大陸律師指出，2009年大陸對刑法進行修改，對漏稅的初犯，只要補繳稅款就不用入刑坐牢，這彰顯了大陸的依法治國；而儘管輿論有各種討論，但范既無逃過一劫，也非鋃鐺入獄，也顯見判決並未受輿論左右，對演藝圈其他高收入群體，同時起到警示作用。

北京市天平律師事務所律師潘順浩3日受訪指出，大陸過去的刑法不太完善，發現逃漏稅達一定數額，會直接入刑，2002年大陸女星劉曉慶被查虛報收入，就曾在牢房蹲了422天；此次儘管范冰冰的漏報數額更大，但因已修改法令，所以僅為行政處罰，不至於要坐牢。

潘順浩律師表示，2009年大陸對刑法201條「逃避繳納稅款罪」進行重大修改，對初犯者只要補繳「應納稅款」，就可以「不予追究刑事責任」，也就是不用入獄服刑，范冰冰此次就適用新法令，屬於初犯因此只有行政處罰，而這也反映大陸的「依法治國」。

潘順浩指出，范冰冰在娛樂圈具指標性和影響力，此案的輿論關注度也高，儘管這段時間來，有一派輿論認為要讓范冰冰入刑坐牢才會「大快人心」，有一派則主張以范的名氣和娛樂圈地位，應該不會有事，最終的裁罰結果也顯示，大陸的依法治國，並不受坊間輿論影響。

除了刑法的變動，大陸今年3月全國兩會通過的「國地兩稅合一」，在此案中也展現了中央的執行力。潘順浩解釋，新稅法將省級和省級以下國稅地稅機構合併，當年劉曉慶案是地方稅權大，中央較弱；此次范冰冰案，則顯示政府提高了稅務徵收的能力，在當前全球情勢、中美貿易戰下，中央政府對稅齁和經濟，展現了支配能力。

而透過對演藝圈大咖的開罰，潘順浩說，這無疑也會對演藝圈的高收入群體，產生很強的警示效果。

(旺報 )