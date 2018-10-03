老友獲頒諾獎　廖俊智按讚：她在科研擁有敏銳觸覺

友善列印
旺報

諾貝爾獎化學獎結果出爐，由美國學者阿諾德(Frances Arnold)、美國學者史密斯(George P. Smith)和英國學者溫特(Sir Gregory P. Winter)獲獎，中研院院長廖俊智特別提到，他與阿諾德結識將近30年，廖在美從事的研究成果，也透過阿諾德的公司而成功技轉，未來將力邀其與中研院合作，將這項蛋白質應用技術在台灣大力推廣。

廖俊智專攻代謝及合成生物學，特別見長於微生物合成燃料，過去在美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)任教，並從事生物工程相關研究，因此與阿諾德展開合作。

廖俊智說，他在1980年底在美認識阿諾德，「當時她還只是研究生」，但阿諾德在研究工作上表現十分傑出，不只從事科學研究的態度認真，在科學成果的應用上，具備「敏銳的觸覺」。

阿諾德之所以獲得諾獎，主要貢獻在於研發出蛋白質在體外演化的技術，而這項科學成果，則是透過試管來進行分子生物突變技術，對此，廖俊智進一步指出，天然產生的蛋白質，並不適合從事醫療或產業等技術，必須經過改良，讓蛋白質的活性更完美，才能被人工環境所使用，阿諾德透過試管培育蛋白質體外演化技術，將可應用於生技與工業面向，而阿諾德這項獲獎的生物技術，台灣已有不少實驗室在使用，「國內使用至少10年」。

廖俊智還提到，他在美國從事研究時，實驗室團隊曾研發出「異丁醇」，為有機化合物的原料，透過阿諾德成立的公司，成功技轉出這項科研成果，2013年在義大利獲得埃尼獎(Eni Award)，此獎國際能源領域最負盛名的獎項，兩人透過科研合作成果。

廖俊智與阿諾德擁有好交情，廖因此表示，未來不排除將邀請阿諾德來台，並連結中研院與她的合作機會。

(旺報 )

肯德基攜手《熹妃傳》搶攻女性玩… 阿諾得諾獎 中研院研究員趙裕展…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。