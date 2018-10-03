老友獲頒諾獎　廖俊智按讚：她在科研擁有敏銳觸覺

2018年10月03日 19:46 旺報 李侑珊

諾貝爾獎化學獎結果出爐，由美國學者阿諾德(Frances Arnold)、美國學者史密斯(George P. Smith)和英國學者溫特(Sir Gregory P. Winter)獲獎，中研院院長廖俊智特別提到，他與阿諾德結識將近30年，廖在美從事的研究成果，也透過阿諾德的公司而成功技轉，未來將力邀其與中研院合作，將這項蛋白質應用技術在台灣大力推廣。

廖俊智專攻代謝及合成生物學，特別見長於微生物合成燃料，過去在美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)任教，並從事生物工程相關研究，因此與阿諾德展開合作。

廖俊智說，他在1980年底在美認識阿諾德，「當時她還只是研究生」，但阿諾德在研究工作上表現十分傑出，不只從事科學研究的態度認真，在科學成果的應用上，具備「敏銳的觸覺」。

阿諾德之所以獲得諾獎，主要貢獻在於研發出蛋白質在體外演化的技術，而這項科學成果，則是透過試管來進行分子生物突變技術，對此，廖俊智進一步指出，天然產生的蛋白質，並不適合從事醫療或產業等技術，必須經過改良，讓蛋白質的活性更完美，才能被人工環境所使用，阿諾德透過試管培育蛋白質體外演化技術，將可應用於生技與工業面向，而阿諾德這項獲獎的生物技術，台灣已有不少實驗室在使用，「國內使用至少10年」。

廖俊智還提到，他在美國從事研究時，實驗室團隊曾研發出「異丁醇」，為有機化合物的原料，透過阿諾德成立的公司，成功技轉出這項科研成果，2013年在義大利獲得埃尼獎(Eni Award)，此獎國際能源領域最負盛名的獎項，兩人透過科研合作成果。

廖俊智與阿諾德擁有好交情，廖因此表示，未來不排除將邀請阿諾德來台，並連結中研院與她的合作機會。

(旺報 )