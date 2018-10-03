藍批民進黨才是公投造假王 中選會秀數據澄清

2018年10月03日 20:41 中時 楊佳穎

中選會宣布國民黨「反空汙」公投成案，同時將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發；國民黨發言人洪孟楷則反擊稱，對比過去公投連署，民進黨2008年入聯公投不合格率高達54％，才是真正造假王。對此，中選會3日拿出數據澄清，當初由游錫堃領銜提出的入聯公投，不合格率應為19.89%。

中選會3日指出，外傳過去公民投票案之連署不合格率有明顯錯誤，經查全國性公民投票第3案（游錫堃先生領銜提出）連署不合格率為16.64%，第4案（王建煊先生領銜提出）連署不合格率為29.22%，第5案（游錫堃先生領銜提出）連署不合格率為19.89%，第6案（蕭萬長先生領銜提出）連署不合格率為22.51%。

中選會進一步說明，全國性公民投票第3案為游錫堃領銜提出「你是否同意依下列原則制定『政黨不當取得財產處理條例』，將中國國民黨黨產還給全民：國民黨及其附隨組織的財產，除黨費、政治獻金及競選補助金外，均推定為不當取得的財產，應還給人民。已處分者，應償還價額。」統計連署人名冊共101萬2113張，其中符合規定有84萬3680張，不符規定有16萬8433張，不合格率為16.64%。

另外，全國性公民投票第4案為王建煊領銜提出「您是否同意制定法律追究國家領導人及其部屬，因故意或重大過失之措施，造成國家嚴重損害之責任，並由立法院設立調查委員會調查，政府各部門應全力配合，不得抗拒，以維全民利益，並懲處違法失職人員，追償不當所得？」統計連署人名冊共105萬9143張，其中符合規定有74萬9649張，不符規定有30萬9494張，不合格率為29.22%。

中選會也說，全國性公民投票第5案為游錫堃領銜提出「1971年中華人民共和國進入聯合國，取代中華民國，台灣成為國際孤兒。為強烈表達台灣人民的意志，提升台灣的國際地位及參與，您是否同意政府以『台灣』名義加入聯合國？」統計連署人名冊共156萬6593張，其中符合規定有125萬5060張，不符規定有31萬1533張，不合格率為19.89%。

全國性公民投票第6案則為蕭萬長領銜提出「您是否同意我國申請重返聯合國及加入其它組織，名稱採務實、有彈性的策略，亦即贊成以中華民國名義、或以台灣名義、或以其他有助於成功並兼顧尊嚴的名稱，申請重返聯合國及加入其他國際組織？」統計連署人名冊共有150萬2326張，其中符合規定有116萬4092張，不符規定有33萬8234張，不合格率為22.51%。

(中時 )