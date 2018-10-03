治療癌症有解！美加學者研究噬菌體獲諾獎 可望找到全人類抗體

2018年10月03日 20:16 旺報 李侑珊

諾貝爾獎化學獎結果出爐，由美國學者阿諾德(Frances Arnold)、美國學者史密斯(George P. Smith)和英國學者溫特(Sir Gregory P. Winter)獲獎，中研院細胞與個體生物學研究所研究員吳忠漢表示，史密斯與溫特的研究專長為噬菌體展示技術(Phage display)，可用以找到全人類抗體及胺基酸序列，用於治療癌症、免疫疾病與感染性疾病。

吳忠漢說，噬菌體展示技術的功能，在於展示生態與抗體，噬菌體本身可以顯現生態庫，應用方面多元，可用於觀察細胞或結合蛋白質，另外也可用於延展，或是顯示外來的抗體，以找出全人類抗體及胺基酸序列，並研發蛋白質的抗體藥物，用於治療癌症、免疫疾病與感染性疾病，對於醫療的貢獻很大。

近年來，國內外科學獎項，大多對於治療癌症結果有所表彰，吳忠漢則說，現在雖然都在討論癌症是否能被治癒，雖然各種癌症治療技術都有所突破，且大有進展，「但時間還沒到！」

吳忠漢說，像是這項噬菌體展示技術，並不能被視為治療癌症的成果，這是一項基礎研究，但現在癌症藥物的施打，多以施打在靜脈而將藥劑送往全身，這項技術則可作為標靶藥物傳輸系統，將藥物直接命中癌細胞，增加療效。

(旺報 )