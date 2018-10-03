離開都會藝術下鄉 台北國家兩廳院推60年代傳唱金曲串燒

2018年10月03日 21:21 中時 趙靜瑜

「兩廳院藝術出走巡演計畫」邁入第4年，今年持續推出《菲林の映画光年》，由仁信合作社劇團製作，樊宗錡編導，邀請到金曲歌王蔡振南、金鐘影后王琄以及劇場小天后賴盈螢主演，劇中將演唱〈望你早歸〉、〈黃昏的故鄉〉、〈今天不回家〉等60年代傳唱金曲，展現台式歌舞音樂劇。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，很多人看兩廳院就是兩棟大廟，「但廳內的我們無時無刻不想著要如何把舞台上美好的事物，帶到每個人的生活裡面。」劉怡汝說，今年出走巡演計畫將越過中央山脈，越過花東到南投、雲林等這些地方，「讓藝術就在我們生活裡面出現。」

《菲林の映画光年》劇情敘述在破損老舊的電影膠卷中，女演員「菲林」的倩影出現在各大電影擔任配角，展現出眾的演技。但在首次擔任電影女主角的開拍前夕，菲林卻無預警地消失，從此沒有任何消息。唯一的線索，是她年輕時發跡的地方—金鳳理容院，開始展開一連串的追索。

演員蔡振南表示，今年演出將會加上新元素，讓大家更有新鮮感，「今年還有光復糖廠演出，我對光復糖廠印象特別深刻，現在還有以前留下的佈景，大家可以順便到那邊看看，還可以吃冰棒。」導演樊宗錡則表示這是一部向母親那個年代、向臺灣早期女性致敬的作品。

《菲林の映画光年》將於10月27日在台東關山夜市熱鬧開演，11月10在台東太麻里火車站前，11月17日在南投文化局停車場，11月25日在花蓮觀光糖廠，12月1日在雲林斗六南聖宮。

(中時 )