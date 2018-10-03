離開都會藝術下鄉 台北國家兩廳院推60年代傳唱金曲串燒

友善列印
中時

「兩廳院藝術出走巡演計畫」邁入第4年，今年持續推出《菲林の映画光年》，由仁信合作社劇團製作，樊宗錡編導，邀請到金曲歌王蔡振南、金鐘影后王琄以及劇場小天后賴盈螢主演，劇中將演唱〈望你早歸〉、〈黃昏的故鄉〉、〈今天不回家〉等60年代傳唱金曲，展現台式歌舞音樂劇。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，很多人看兩廳院就是兩棟大廟，「但廳內的我們無時無刻不想著要如何把舞台上美好的事物，帶到每個人的生活裡面。」劉怡汝說，今年出走巡演計畫將越過中央山脈，越過花東到南投、雲林等這些地方，「讓藝術就在我們生活裡面出現。」

《菲林の映画光年》劇情敘述在破損老舊的電影膠卷中，女演員「菲林」的倩影出現在各大電影擔任配角，展現出眾的演技。但在首次擔任電影女主角的開拍前夕，菲林卻無預警地消失，從此沒有任何消息。唯一的線索，是她年輕時發跡的地方—金鳳理容院，開始展開一連串的追索。

演員蔡振南表示，今年演出將會加上新元素，讓大家更有新鮮感，「今年還有光復糖廠演出，我對光復糖廠印象特別深刻，現在還有以前留下的佈景，大家可以順便到那邊看看，還可以吃冰棒。」導演樊宗錡則表示這是一部向母親那個年代、向臺灣早期女性致敬的作品。

《菲林の映画光年》將於10月27日在台東關山夜市熱鬧開演，11月10在台東太麻里火車站前，11月17日在南投文化局停車場，11月25日在花蓮觀光糖廠，12月1日在雲林斗六南聖宮。

(中時 )

治療癌症有解！美加學者研究噬菌… 電腦桌面很亂！他一招破解太專業…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。